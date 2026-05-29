Fritz, reacție după atacul cu dronă asupra Galațiului: „Cine nu poate spune 'Rusia e agresorul' este complice”

Primarul Timișoarei și președintele USR, Dominic Fritz, a reacționat vineri, după atacul cu dronă care a vizat Galațiul, transmițând un mesaj ferm în care acuză războiul hibrid dus de Rusia împotriva României și avertizează că minimalizarea acestei amenințări nu mai poate fi tolerată.

Liderul USR a subliniat că războiul hibrid înseamnă atacuri simultane pe mai multe fronturi, drone, rețele de boți, acțiuni fizice și presiune psihologică asupra populației, și a formulat trei concluzii pe care le consideră de necontestat.

Fritz a cerut deblocarea programului SAFE, care include capacități anti-drone, avertizând că oricine se opune acestuia devine „complice” în fața agresiunii rusești. De asemenea, a reiterat că apărarea Ucrainei echivalează cu apărarea României.