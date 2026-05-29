Realitatea.NET
Actual· 1 min citire

Fritz, reacție după atacul cu dronă asupra Galațiului: „Cine nu poate spune 'Rusia e agresorul' este complice”

29 mai 2026, 13:58
Dominic Fritz, președintele USR

Dominic Fritz, președintele USR

Realitatea.NETArticol scris de Realitatea.NET
Sursă: realitatea.net

Primarul Timișoarei și președintele USR, Dominic Fritz, a reacționat vineri, după atacul cu dronă care a vizat Galațiul, transmițând un mesaj ferm în care acuză războiul hibrid dus de Rusia împotriva României și avertizează că minimalizarea acestei amenințări nu mai poate fi tolerată.

Liderul USR a subliniat că războiul hibrid înseamnă atacuri simultane pe mai multe fronturi, drone, rețele de boți, acțiuni fizice și presiune psihologică asupra populației, și a formulat trei concluzii pe care le consideră de necontestat.

Fritz a cerut deblocarea programului SAFE, care include capacități anti-drone, avertizând că oricine se opune acestuia devine „complice” în fața agresiunii rusești. De asemenea, a reiterat că apărarea Ucrainei echivalează cu apărarea României.

Citește și:

Mai multe articole despre

dominic fritz, USR, drona, Galati, Rusia

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Actual

Mai Multe