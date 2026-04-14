Război în Ucriana, ziua 1510. Volodimir Zelenski: Ucraina trebuie integrată în sistemul de securitate al Europei - LIVE TEXT

Volodymyr Zelenski și Ursula von der Leyen (Profimedia)
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că viitorul securității europene depinde de integrarea Ucrainei în sistemul de apărare al continentului, avertizând că alternativa ar putea avea consecințe majore pentru Europa. Între timp, conflictul dintre Rusia și Ucraina a ajuns în ziua cu numărul 1510 de război.

„Ucraina se va uni cu sistemul de securitate al Europei - sau Europa va deveni parte a Rusiei”, a afirmat liderul de la Kiev într-un discurs susținut pe 13 aprilie.

În intervenția sa, Zelenski a evidențiat rolul esențial al industriei de apărare ucrainene, pe care a descris-o drept un pilon important pentru stabilitatea și securitatea întregii Europe. El a subliniat că experiența acumulată de Ucraina în contextul războiului poate contribui semnificativ la consolidarea capacităților de apărare ale statelor europene.

Declarațiile vin pe fondul continuării conflictului cu Rusia și al eforturilor Kievului de a-și întări cooperarea cu partenerii occidentali.