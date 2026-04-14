Soția premierului Spaniei, pusă sub acuzare pentru corupție

Pedro Sanchez și soția
Pedro Sanchez și soția

E cutremur la vârful vieții politice din Madrid. Soția premierului Spaniei, Pedro Sanchez, a fost pusă sub acuzare pentru fapte de corupție, printre care luare de mită și deturnare de fonduri publice. 

Soția premierului și-ar fi folosit statutul ca să obțină avantaje

Potrivit magistraților, Begona Gomez s-ar fi folosit de statutul său de soție a premierului pentru a obține avantaje personale. 

Printre acestea se numără și înființarea unei catedrale la Universitatea din Madrid. 

Ancheta a început cu doi ani în urmă, iar din acel moment procurorii au adunat un număr semnificativ de probe. 

Pedro Sanchez a catalogat acuzațiile drept o încercare a dreptei să destabilizeze guvernul, în timp ce opoziția a cerut demisia premierului. 