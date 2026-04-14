Speranță pentru coaliția PNL-PSD: Kelemen Hunor mizează pe un compromis de ultim moment

În ciuda tensiunilor evidente dintre liderii celor două mari partide aflate la guvernare, Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu, președintele UDMR, Kelemen Hunor, afișează un optimism temperat. Întrebat la Parlament despre posibilitatea unei reconcilieri, acesta a subliniat că „până în ultima clipă totul este posibil”, invocând propria experiență politică din momentele de criză.

Liderul maghiar a reamintit episodul din 2023, când formațiunea sa a fost scoasă de la guvernare de către actualii parteneri, precizând că, și în acele condiții dificile, a rămas la masa negocierilor până la final în căutarea unor soluții. În viziunea sa, menținerea actualei structuri de putere este necesară, iar găsirea unei căi de mijloc între PNL și PSD rămâne o variantă viabilă, atâta timp cât există voință politică de ambele părți pentru a evita un blocaj administrativ.

Rolul de mediator al lui Nicușor Dan și incertitudinea negocierilor

O figură centrală în posibila mediere a conflictului dintre Bolojan și Grindeanu pare să fie Nicușor Dan. Deși s-a vehiculat ideea unei implicări a acestuia în deblocarea dialogului politic, Kelemen Hunor a dezvăluit că nu a fost încă contactat oficial pentru vreo discuție. Liderul UDMR a menționat că a aflat despre posibilele consultări doar din declarațiile publice făcute la Timișoara, dar s-a arătat deschis la dialog în cazul unei invitații formale.

Kelemen Hunor și-a exprimat încrederea că Nicușor Dan ar putea juca un rol constructiv în atenuarea tensiunilor din arcul guvernamental. Totuși, acesta a punctat că, până în acest moment, nu cunoaște un program clar al acestor consultări, însă a asigurat că UDMR va răspunde pozitiv oricărei solicitări de participare la discuțiile menite să salveze coaliția.

Context economic dificil: România, între avertismentele FMI și inovațiile tehnologice

Discuțiile politice de la București se desfășoară pe un fond economic din ce în ce mai sumbru. Fondul Monetar Internațional (FMI) a revizuit drastic estimările privind creșterea economiei României pentru acest an, reducându-le la jumătate față de prognozele anterioare. Această încetinire economică pune o presiune suplimentară pe umerii coaliției de guvernare, care trebuie să găsească resurse pentru finanțarea proiectelor majore într-un climat de austeritate impus de realitățile financiare internaționale.

În timp ce clasa politică românească se concentrează pe supraviețuirea guvernamentală, tendințele globale continuă să evolueze accelerat. Un exemplu în acest sens este Meta, compania condusă de Mark Zuckerberg, care lucrează deja la dezvoltarea unei versiuni de inteligență artificială a fondatorului său, menită să faciliteze comunicarea internă cu angajații. Acest contrast între inovația tehnologică externă și blocajele politice interne subliniază nevoia urgentă de stabilitate pentru ca România să poată ține pasul cu noile transformări globale.