Un antrenor cu experiență vastă revine pe scena mondială

La 73 de ani, Carlos Queiroz este unul dintre cele mai experimentate nume din fotbalul mondial. Tehnicianul portughez va participa pentru a patra oară la un turneu final de Campionat Mondial, având în palmares conducerea mai multor echipe naționale de-a lungul carierei.

De-a lungul timpului, Queiroz a pregătit nu mai puțin de nouă selecționate și a antrenat cluburi de top precum Real Madrid, Sporting Lisabona și Manchester United, consolidându-și reputația la nivel internațional.

Ghana, în căutarea performanței la Mondial

Naționala Ghanei va evolua în Grupa L la turneul final din 2026, unde va întâlni adversari puternici precum Panama national football team, England national football team și Croatia national football team.

Primul meci al africanilor este programat pe 18 iunie, la Toronto, împotriva selecționatei din Panama, urmând apoi dueluri dificile cu Anglia și Croația.

Declarațiile noului selecționer

Carlos Queiroz a declarat că acceptarea acestei funcții reprezintă o mare responsabilitate, mai ales în contextul apropierii turneului final.

„Am acceptat această provocare cu un profund sentiment de responsabilitate. Fotbalul mi-a oferit lecții și experiențe unice în întreaga lume, iar Ghana este o națiune cu un talent extraordinar și o pasiune autentică pentru acest sport”, a afirmat tehnicianul.

Obiective clare înainte de startul competiției

Noul selecționer își propune să construiască rapid o relație solidă cu jucătorii și să valorifice potențialul echipei pentru a obține rezultate notabile la Cupa Mondială.

Cu doar câteva luni înainte de debutul competiției, Queiroz are misiunea dificilă de a stabiliza echipa și de a o pregăti pentru confruntările dintr-o grupă extrem de competitivă.

Numirea lui Carlos Queiroz la conducerea Ghanei aduce un plus de experiență și credibilitate pentru selecționata africană, care speră să producă surprize la turneul final din 2026 și să confirme statutul de echipă competitivă pe scena internațională.