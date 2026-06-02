România a remizat cu Georgia, 1-1, în primul meci al lui Hagi la revenirea pe banca naționalei

Sursă: Realitatea.net

Echipa națională a României a obținut un rezultat de egalitate, scor 1-1, în fața Georgiei, marți seară, pe stadionul din Tbilisi, într-un meci amical. Partida a marcat debutul celui de-al doilea mandat al lui Gheorghe Hagi în calitate de selecționer al tricolorilor.

Cele zece schimbări operate de Hagi pe parcursul jocului au îngreunat conturarea unui tablou clar al potențialului echipei. România a ratat prima ocazie în minutul 7, când Florinel Coman a șutat în blocajul lui Kashia.

Ianis Hagi a avut și el o șansă de a marca, însă șutul său a fost scos de pe linie. Georgienii au reclamat un penalti în minutul 18, la duelul dintre Borza și Mamageishvili, fără ca arbitrul să intervină.

Gazdele au amenințat prin șuturile lui Kochorashvili (min. 23) și Zivzivadze (min. 25), acesta din urmă fiind respins de portarul Aioani. Chiar înainte de pauză, Drăgușin a salvat cu un blocaj la șutul lui Chakvetadze.

Imediat după reluare, în minutul 46, Georgia a deschis scorul după o eroare a lui Aioani, exploatată prompt de Kvilitaia. Tricolorii au răspuns rapid: în minutul 55, Louis Munteanu a egalat cu un șut din centrarea lui Screciu. Meciul s-a încheiat cu o ocazie ratată de Egoyan în minutul 90+3, scorul final rămânând 1-1.