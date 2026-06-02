Hagi, după revenirea pe banca naționalei: „Sunt fericit că sunt la echipa națională. Trebuie să duc România la un nivel mai înalt
Gheorghe Hagi (foto: profimedia)
Selecționerul Gheorghe Hagi s-a declarat mulțumit de prestația jucătorilor României după meciul cu Georgia, scor 1-1, disputat marți seară la Tbilisi, în cadrul unui meci amical. A fost primul joc al lui Hagi de la revenirea sa pe banca echipei naționale.
„În prima repriză au interpretat foarte bine, în partea a doua au scăzut, dar per total sunt mulțumit”, a spus Hagi după fluierul final.
Tehnicianul a subliniat că principalul obiectiv al acestei perioade este cunoașterea reciprocă cu jucătorii, având în vedere că colaborarea lor abia a început. „Am 4-5 zile de când lucrăm împreună. Obiectivul numărul 1 a fost ca eu să-i cunosc pe ei și ei pe mine”, a explicat selecționerul.
Privind spre viitor, Hagi s-a referit la următoarea confruntare, cu Țara Galilor, pe care a descris-o drept o echipă agresivă, și a anunțat că vor exista schimbări în lot. El a transmis și un mesaj de încurajare pentru portarul Aioani, care a traversat o problemă în timpul meciului.
„Jucătorii fac un antrenor mare, iar România are jucători. Avem potențial. Sunt fericit că sunt la echipa națională și sper să-i mulțumesc pe suporteri”, a concluzionat Hagi, stabilind totodată că din septembrie echipa trebuie să înceapă să obțină rezultate concrete.
România și Georgia au încheiat la egalitate, scor 1-1, într-un meci amical disputat la Tbilisi.
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