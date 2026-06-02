Hagi debutează pe banca României. „Tricolorii” joacă la Tbilisi împotriva Georgiei. Echipa de start aleasă de selecționer

Naționala României disputăm marți seară, de la ora 20:00, primul meci amical din luna iunie, în deplasare la Tbilisi, împotriva Georgiei. Partida marchează debutul lui Gheorghe Hagi pe banca tehnică a „tricolorilor” în noul său mandat de selecționer.

Hagi a optat pentru un unsprezece de start cu Aioani în poartă, în fața unei linii defensive alcătuite din Coubiș, Drăgușin, Ghiță și Borza. Mijlocul terenului va fi controlat de Screciu și R. Marin, iar în spatele atacantului Fl. Coman vor evolua Moruțan, I. Hagi, căpitanul echipei, și Mihăilă.

Georgia, antrenată de Willy Sagnol, se bazează pe un lot de valoare, cu Mamardashvili în poartă și Kvaratskhelia pe banca de rezerve.

Conform înțelegerii dintre cele două federații, meciul permite un număr de maximum 10 înlocuiri, realizate în cel mult trei momente în care jocul este oprit.

Echipele de start

ROMÂNIA: 16. Aioani - 24. Coubiș, 3. Drăgușin, 5. Ghiță, 20. Borza - 6. Screciu, 18. R. Marin - 21. Moruțan, 10. I. Hagi (cpt.), 13. Mihăilă - 7. Fl. Coman. Selecționer: Gheorghe Hagi

Rezerve: 1. Târnovanu, 12. Hindrich - 2. Strata, 8. Cicâldău, 9. L. Munteanu, 11. Baiaram, 14. A. Dobre, 15. Eissat, 17. T. Băluță, 19. D. Matei, 22. M. Ilie, 23. Sorescu

GEORGIA: 1. Mamardashvili - 4. Kashia (cpt.), 5. Goglichidze, 6. Kochorashvili, 8. Zivzivadze, 10. Chakvetadze, 11. Kvilitaia, 14. Lochoshvili, 15. Mamageishvili, 16. Azarov, 17. Kiteishvili. Selecționer: Willy Sagnol

Rezerve: 12. Kereselidze, 23. Gugeshashvili - 2. Gadrani, 3. Dvali, 7. Kvaratskhelia, 9. Lobjanidze, 13. Beriashvili, 18. Gelashvili, 19. Mekvabishvili, 20. Gagnidze, 21. Kvernadze, 22. Kharebashvili, 24. Egoyan