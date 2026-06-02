Trump, explozie de furie la telefon cu Netanyahu: „Ești nebun. Ai fi la închisoare dacă nu eram eu”

2 iun. 2026, 19:53
Donald Trump și Benjamin Netanyahu

Președintele american Donald Trump a avut o convorbire telefonică extrem de tensionată cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, în care l-a atacat verbal dur din cauza operațiunilor militare ale Israelului în Liban, relatează Axios, citând un oficial american.

Potrivit sursei citate, Trump i-ar fi spus lui Netanyahu: „Ești nebun. Ai fi la închisoare dacă nu eram eu. Îți salvez pielea. Acum toată lumea te urăște. Toată lumea urăște Israelul din cauza asta.”

Președintele american era furios că mișcările militare israeliene riscau să saboteze eforturile diplomatice ale SUA în regiune. La un moment dat, Trump l-ar fi întrebat direct pe Netanyahu: „Ce naiba faci?”

Schimbul de replici reflectă tensiunile tot mai mari dintre Washington și Tel Aviv pe fondul escaladării conflictului în Orientul Mijlociu și al presiunilor internaționale asupra Israelului.

