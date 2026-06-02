Rubio taie orice speranță: SUA nu ridică sancțiunile Iranului doar în schimbul deschiderii Strâmtorii Ormuz

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat marți, în fața parlamentarilor din Congresul SUA, că Administrația președintelui american Donald Trump nu a oferit Iranului ridicarea sancțiunilor doar în schimbul deblocării Strâmtorii Ormuz și a precizat că orice relaxare a acestor sancțiuni este condiționată de acceptarea de către Teheran a unor cereri legate de programul său nuclear, transmit agențiile de presă internaționale.

'Nu, acest lucru nu a fost discutat. Nu am oferit așa ceva', a răspuns Rubio când a fost întrebat despre ideea unei ridicări a sancțiunilor împotriva Iranului dacă această țară va redeschide Strâmtoarea Ormuz și a amintit că aceste sancțiuni sunt 'legate de cauza pentru care au fost impuse', adică activitatea de îmbogățire a uraniului.



'Iranul este sancționat pentru că a îmbogățit uraniu la niveluri ridicate. Iranul este sancționat din cauza activităților sale nucleare. Dacă va accepta să renunțe la aceste activități, va exista o relaxare a sancțiunilor condiționată de angajamentul lor și de respectarea acestuia', a insistat șeful diplomației americane.



El și-a exprimat încrederea că vor fi reluate contactele cu Iranul și că se va putea conveni un acord nuclear în zilele următoarele, după ce Teheranul a anunțat sistarea negocierilor cu SUA ca urmare a ofensivei israeliene în Liban.

Iranul ar fi de acord să negocieze programul nuclear

Potrivit secretarului de stat american, Iranul este acum de acord să 'negocieze aspecte ale programului său nuclear', lucru pe care îl refuza în urmă cu o lună, și în opinia sa un acord ar putea fi convenit 'astăzi, mâine sau săptămâna viitoare'.



El a susținut că acest proces de negociere este complicat de faptul că 'regimul (de la Teheran) este fracturat intern' și are mereu nevoie de câteva zile pentru a răspunde la fiecare proiect de acord trimis de SUA prin intermediul mediatorilor pakistanezi.



Totuși, dacă aceste negocieri vor eșua, a continuat Rubio, atunci Statele Unite vor avea în continuare 'o problemă' cu ambițiile nucleare ale Iranului, dar el a estimat că, în cazul reluării ostilităților, Teheranul nu va mai avea un 'scut' care să îl protejeze. Șeful diplomației SUA a susținut astfel că armata iraniană a fost distrusă de războiul lansat de SUA și Israel în februarie și întrerupt în aprilie printr-un armistițiu.



Negocierile dintre Iran și SUA se desfășoară prin intermediul Pakistanului, care s-a impus ca mediator. Această mediere se concentrează pe redeschiderea completă a Strâmtorii Ormuz și pe găsirea unei soluții privind uraniul înalt îmbogățit al Iranului, fie prin scoaterea acestuia din țară (Washingtonul cere să-i fie predat acest uraniu), fie prin diluare. Acestea sunt condiții cheie puse de SUA și Israel pentru un acord care să încheie războiul declanșat de aceste două țări împotriva Iranului pe 28 februarie și care este suspendat printr-un armistițiu convenit pe 8 aprilie.



Rubio are marți două audieri separate în Congresul SUA, mai întâi în Comisia pentru Relații Externe a Senatului și apoi în Subcomisia pentru Credite Bugetare a Camerei Reprezentanților, ambele audieri având ca temă bugetul cerut de Departamentul de Stat pentru exercițiul fiscal 2027.