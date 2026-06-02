Operațiune masivă cu DRONE, la Giurgiu, pentru depistarea construcțiilor nedeclarate. Cine e prins plătește retroactiv impozit și penalități

Primăria Giurgiu pornește „vânătoarea” de construcții nedeclarate: drone cadastrale vor survola orașul pentru a identifica anexele care nu apar în acte, iar proprietarii prinși în neregulă riscă plata retroactivă a impozitelor pe ultimii cinci ani. Anunțul a stârnit reacții rapide pe Facebook, însă secțiunea de comentarii a fost dezactivată la scurt timp după publicare.

Autoritățile transmit că toate imobilele din Giurgiu vor fi scanate cu drone pentru a identifica anexele și construcțiile care nu apar în evidențele cadastrale sau fiscale. Vizate sunt în special magaziile, foișoarele, garajele, bucătăriile de vară, terasele închise și alte anexe gospodărești .

Imaginile aeriene vor fi comparate cu datele oficiale ale municipalității, iar dacă dronele descoperă construcții nedeclarate, proprietarii vor plăti retroactiv impozitul datorat pe ultimii cinci ani, conform legislației fiscale.

În schimb, cei care se prezintă voluntar la DITL înainte de începerea scanărilor vor fi impozitați doar de la 1 ianuarie anul următor, fără recalculări și penalități, a mai transmis Primăria Giurgiu pe FB.