Anchetă în Maramureș după ce trupul unui băiat de 15 ani a fost găsit pe un câmp. Nu au fost identificate urme de violență

Sursă: Realitatea.net

Polițiștii din Maramureș au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă după ce trupul unui adolescent de 15 ani a fost descoperit pe un teren extravilan de la marginea localității Cicârlău. Tragedia a fost descoperită pe 1 iunie, chiar de Ziua Internațională a Copilului.

Totul a început după un apel la numărul de urgență 112, în urma căruia polițiștii din cadrul Poliției Orașului Tăuții-Măgherăuș s-au deplasat imediat la fața locului. Ajunși acolo, aceștia au identificat trupul unui tânăr de 15 ani care nu prezenta semne vitale.

„În urma examinării vizuale, nu au fost identificate urme de violență”, a transmis IPJ Maramureș marți, într-un comunicat oficial.

Trupul băiatului a fost transportat la Serviciul Județean de Medicină Legală Maramureș, unde urmează să fie efectuată necropsia pentru a stabili cauza exactă a decesului.

„Poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Tăuţii-Măgherăuş efectuează cercetări, sub supravegherea procurorului de caz, în cadrul unui dosar penal privind săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă după ce, în cursul zilei de ieri, 1 iunie a.c., au fost sesizaţi cu privire la faptul că, pe un teren extravilan de pe raza localităţii Cicârlău, a fost găsit trupul unui tânăr, care nu prezenta semne vitale”, au precizat cei de la IPJ Maramureș.