Dumitru Dragomir: „Până pe 10 iunie vom avea guvern!”

Până pe 10 iunie România va avea guvern. Este predicția oracolului din Bălcești, Dumitru Dragomir. Cât despre numele viitorului premier, acesta spune că există două variante - Sorin Grindeanu sau Cătălin Predoiu.

În plus, Dragomir consideră că, în momentul de față, nimic nu se poate face fără sprijinul celor de la PSD și AUR și a mai făcut o predicție în acest sens: AUR va prelua guvernarea în viitorul apropiat.

Dumitru Dragomir: „Fără PSD și AUR nu se poate face nimic!”

„Până în 10 iunie avem guvern. Convingerea mea că unul din cei doi, Grindeanu sau ăsta de la Interne, Predoiu, și Nazare, văd că o parte din ziariști sunt cu Nazare.

O parte din ziariști... Importanti.

Buni. Măi, frate, luați Constituția, mă. Măi, eu cred că am citit-o că o știu aproape pe de rost.

N-are cum... Nu mai poate fi pus el. (Bolojan) Iar fără PSD și AUR, nu se poate face nimic. Poate acum nu.

Dar în viitorul apropiat... AUR, sigur... Va fi la guvernare.

Și nu numai el. În toată Europa vor câștiga partidele gen Aur.”, a zis Mitică Dragomir.