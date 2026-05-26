Cine ar putea conduce noul GUVERN? Nicușor Dan i-a anunțat pe lideri că-l vrea premier pe Tomac

Surse Realitatea PLUS spun că Nicușor Dan i-a sunat pe șefii partidelor și i-ar fi anunțat că îl dorește premier pe Eugen Tomac. USR respinge ideea de a mai guverna cu PSD și este pregătit pentru un Executiv minoritar, cu PNL și UDMR. În schimb, Kelemen Hunor exclude ideea unui guvern minoritar și spune că Eugen Tomac ar putea să fie premier, dar susținut de fosta Coaliție. PSD și PNL vor intra în ședințe pentru a analiza varianta cu Tomac premier.

UDMR nu susține un guvern politic minoritar, condus de Tomac

„Noi nu ne abandonăm misiunea de a guverna în această perioadă cu responsabilitate țara. Suntem dispuși să avem un premier inclusiv al polului de dreapta. Colegii de la UDMR pot să vină alături de noi.

Nu pot să-mi imaginez cum o astfel de emanație, un astfel de scenariu, ar putea să fie mai bun decât atunci când ai un premier cu o agendă politică dată de programul de guvernare și aici mă refer la Ilie Bolojan, care, în ciuda dificultăților, elementelor total nepopulare, a avut ca țintă ca până la finalul anului 2026 să ducem reforme la capăt și să diminuăm cheltuielile statului.

Noi nu ne vom da deoparte chiar și din formarea unui guvern minoritar cineva trebuie să fie adultul din cameră.”, a zis politicianul - Ștefan Pălărie.

„Participarea noastră într-un guvern minoritar, fără o susținere transparentă și predictibilă în parlament e puțin probabilă până nu avem o nominalizare și o încercare de a forma un guvern, eu cu a doua încercare nu m-aș ocupa pentru că am înțeles din discuțiile de până acum că prima variantă ar trebui să treacă.

Un guvern tehnocrat a doua zi va rămâne singur și toată lumea va fi în opoziție. Așa s-a întâmplat și data trecută și cine a beneficiat dintr-o astfel de situație PSD și acum AUR va beneficia dintr-un guvern tehnocrat.

Suntem în direcția în care va exista o nominalizare cel puțin așa pe surse ce am aflat. Că va fi Tomac sau nu va fi Tomac, se va încerca un guvern.”, a anunțat Kelemen Hunor.