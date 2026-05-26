Ministrul Economiei: „Vom pierde fonduri UE dacă pleacă Bolojan!”

Tupeu inimaginabil din partea miniștrilor demiși. Deși Guvernul Bolojan a fost demis de Parlament, Irineu Darău, ministrul USR al Economiei, vrea ca Ilie Bolojan să rămână premier până la finalul lunii august pentru a nu pierde miliardele de euro din PNRR.

Irineu Darău susține că actualul Executiv, chiar și cu atribuții limitate, ar putea gestiona mai bine această perioadă critică rămasă pentru atragerea fondurilor europene.

Totodată, acesta a afirmat că schimbările politice majore în această perioadă ar putea afecta grav capacitatea României de a finaliza reformele și proiectele asumate în fața liderilor de la Bruxelles.

De asemenea, ministrul Economiei recunoaște că o parte din banii din PNRR ar putea fi pierduți din cauza întârzierilor din ultimii ani, dar spune că actuala echipă guvernamentală lucrează „la turație maximă”.