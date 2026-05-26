Kelemen Hunor pune sub semnul întrebării varianta unui guvern tehnocrat: „Toată lumea va fi în opoziție”

Negocierile pentru desemnarea noului premier rămân tensionate, după ce discuțiile dintre liderii politici și Nicușor Dan nu au dus, până acum, la un acord privind viitoarea formulă de guvernare. Kelemen Hunor a discutat cu liderul PSD, Sorin Grindeanu, marți dimineață, iar după ce a ieșit din biroul liderului social-democrat a declarat că UDMR nu ia în calcul participarea într-un guvern minoritar care nu are o susținere politică „transparentă și predictibilă” în Parlament, în contextul negocierilor pentru formarea noului Executiv.

Liderul UDMR a vorbit despre scenariile discutate în jurul unei posibile nominalizări a lui Eugen Tomac pentru funcția de premier și despre variantele de majoritate care ar putea susține viitorul guvern.

Kelemen Hunor: „Prima variantă ar trebui să treacă”

Întrebat dacă UDMR ar intra într-un guvern alături de PSD sau ar susține un executiv monocolor social-democrat în cazul în care Eugen Tomac nu reușește să obțină o majoritate, Kelemen Hunor a evitat un răspuns direct și a spus că discuțiile sunt premature.

„Haideți să așteptăm prima nominalizare. Eu am spus despre un guvern monocolor PSD ce am avut de spus. Nu s-a schimbat nimic. Participarea noastră într-un guvern minoritar fără o susținere transparentă și predictibilă în Parlament e puțin probabilă”, a declarat liderul UDMR.

Acesta a afirmat că, din discuțiile purtate până acum, există intenția ca prima propunere de premier să obțină votul Parlamentului.

„Până când nu avem o nominalizare și o încercare de a forma un guvern, eu cu a doua încercare nu m-aș ocupa, fiindcă am înțeles din discuțiile de până acum că prima variantă ar trebui să treacă”, a spus Kelemen Hunor.

UDMR avertizează asupra riscurilor unui guvern tehnocrat

Liderul UDMR a declarat că un guvern tehnocrat ar putea întâmpina rapid probleme de susținere politică.

„Un guvern tehnocrat va avea următoarea problemă a doua zi. Toată lumea va fi în opoziție. Și de aici lucrurile se vor complica”, a afirmat acesta.

Kelemen Hunor a explicat că un guvern politic trebuie să aibă în spate o majoritate parlamentară clară și responsabilitatea partidelor care îl susțin.

„Un guvern politic trebuie să aibă o susținere politică și o majoritate politică. Din PSD-UDMR nu se poate forma o majoritate transparentă. Se poate și cu USR, se poate și cu PNL, se pot discuta multe variante, inclusiv cu Eugen Tomac în fruntea guvernului, variante politice”, a declarat liderul UDMR.

„Nu există pentru noi varianta unui guvern minoritar”

Întrebat dacă UDMR ar susține un guvern minoritar în cazul în care Eugen Tomac nu primește votul de învestitură, Kelemen Hunor și-a menținut poziția.

„Varianta unui guvern minoritar fără o susținere transparentă politică nu există pentru noi”, a spus acesta.

Totuși, liderul UDMR a precizat că este convins că partidele vor încerca să evite prelungirea crizei politice.

„Eu cred că prima încercare va trece, fiindcă toată lumea dorește în acest moment să existe un guvern instalat la Palatul Victoria”, a afirmat Kelemen Hunor.

Ce spune despre strategia lui Nicușor Dan

Liderul UDMR a comentat și posibilitatea ca Nicușor Dan să meargă intenționat pe varianta unei prime nominalizări care să fie respinsă, pentru a forța apoi formarea unei alte majorități parlamentare. Kelemen Hunor a spus că nu crede că actualul președinte urmărește o astfel de strategie.

„Până acum nu mi s-a părut că președintele Dan dorește să joace în acești termeni. Dacă ar fi fost Băsescu, sigur că ar fi mers pe o variantă de acest gen. Dar, cel puțin până la această oră, nu mi s-a părut că președintele Dan dorește un astfel de joc legitim, politic și absolut corect”, a declarat liderul UDMR.