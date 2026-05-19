Politica
Lorincz: „Mi se pare imoral. Trebuie să existe o transparență!”
19 mai 2026, 21:26
Sunt atacuri în guvern după ce a ieșit la iveală modul în care s-au dat banii de consultanță pentru programul SAFE. Ștefan Lorincz, deputat USR, a declarat în exclusiviate la Realitatea PLUS că gestul este imoral și că autoritățile trebuie să intervină pentru a clarifica situația.
Lorincz: „Trebuie să fie sesizate organele abilitate!”
„Mi se pare absolut imoral.
Ce vreau să vă spun este că în momentul în care există suspiciuni, în orice fel, în orice speță, din orice fel de proiect care ține de fondurile publice ale statului român, trebuie sesizate organele abilitate și trebuie făcută mereu lumină și trebuie să există o transparență.”, a declarat Ștefan Lorincz, deputat USR.
