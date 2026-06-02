A vrut să fugă din Ucraina, dar s-a trezit față în față cu o ursoaică în munții României. Cum a reușit să scape fugarul ucrainean
S-a trezit față în față cu o ursoaică în munții României
Un bărbat din Ucraina care încerca să treacă ilegal frontiera spre România a trecut prin momente de panică în zona montană de la graniță, după ce s-a întâlnit cu o ursoaică.
Speriat de întâlnirea neașteptată cu animalul sălbatic, acesta a reacționat rapid și s-a urcat într-un copac, de unde a cerut ajutorul autorităților.
Incidentul s-a produs în apropierea frontierei, într-o zonă greu accesibilă, unde bărbatul încerca să ajungă ilegal pe teritoriul României. Întâlnirea cu ursoaica i-a schimbat complet planul de fugă, determinându-l să caute refugiu în cel mai apropiat loc sigur — un copac din zonă.
Intervenție a grănicerilor în zona Mukacevo
Autoritățile ucrainene au intervenit rapid după apelul de ajutor al bărbatului. La fața locului au ajuns grănicerii din cadrul detașamentului Mukacevo, care au găsit persoana blocată în copac, în stare de panică.
Potrivit informațiilor transmise de Serviciul de Stat al Grănicerilor din Ucraina, până la sosirea echipajelor de intervenție, ursoaica părăsise deja zona, fără să mai fie observată în apropiere.
Coborât în siguranță și dus la grăniceri
După ce pericolul a trecut, bărbatul a fost ajutat să coboare în siguranță din copac. Acesta a fost ulterior transportat la unitatea de grăniceri pentru verificări și proceduri administrative.
Autoritățile au precizat că pe numele său a fost întocmit un proces-verbal contravențional, având în vedere tentativa de trecere ilegală a frontierei.
Citește și:
- 21:24 - Senatul a ales noua conducere a Institutului Cultural Român. Corina Încroșnatu, propunerea PSD, este noul președinte
- 21:06 - Rectorul Universității de Educație Fizică susține că n-a vorbit niciodată cu generalul Vlad Gheorghiță. Cine a solicitat suplimentarea locurilor bugetate?
- 21:04 - Scene halucinante la Cluj: două tinere în costume de animale, filmate „în patru labe” în parc. Internetul a luat foc. VIDEO
- 20:59 - RO-Alert în Hunedoara, după ce un urs a apărut pe o stradă
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News