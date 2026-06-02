RO-Alert în Hunedoara, după ce un urs a apărut pe o stradă

Un urs a fost văzut marți după-amiază pe strada Baleii din localitatea Vulcan, județul Hunedoara, potrivit ISU Hunedoara. Pentru siguranța locuitorilor, autoritățile au emis un mesaj RO-Alert.

Nu este un caz izolat. Luni, un urs a fost semnalat în comuna Rimetea din județul Alba, unde jandarmii au intervenit pentru a-l goni folosind sirena, luminile autospecialei și petarde.

În a doua jumătate a lunii mai, intervenții similare au avut loc și în județul Neamț.

Incidentele repetate din ultimele zile ridică din nou semne de întrebare cu privire la gestionarea populației de urși din zonele locuite ale României.