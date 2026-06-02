Tragedie în SUA. Un bărbat și-a ucis șase rude, apoi s-a sinucis

Sursă: Realitatea.net

Un bărbat din orașul Muscatine, statul american Iowa, a împușcat mortal șase membri ai familiei sale luni, înainte de a-și pune capăt vieții, într-un episod de violență domestică care a șocat comunitatea locală.

Primele cercetări indică faptul că incidentul a pornit dintr-o dispută domestică, potrivit Departamentului de Poliție din Muscatine, citat de Reuters.

Cum s-au desfășurat evenimentele

Ofițerii de poliție au intervenit la fața locului la scurt timp după prânz, ora locală, în urma unor rapoarte privind focuri de armă. La sosire, au găsit patru victime decedate într-o locuință. Suspectul, identificat ca Ryan Willis McFarland, 52 de ani, din Muscatine, fugise deja de la fața locului.

Acesta a fost localizat rapid în apropierea unui pod pietonal din oraș. În timp ce polițiștii încercau să comunice cu el, McFarland s-a sinucis, a declarat șeful poliției, Anthony Kies.

Bilanțul final

Pe baza informațiilor că ar putea exista și alte victime, autoritățile au descoperit cadavrele a doi bărbați despre care se crede că au fost împușcați tot de McFarland, unul într-o casă din apropiere și altul la sediul unei firme. Șeful poliției a confirmat că toate cele șase victime sunt, cel mai probabil, rude ale atacatorului.

Un post de televiziune afiliat ABC a relatat că cel puțin două dintre victime erau copii. McFarland avea antecedente penale, însă autoritățile nu au oferit detalii suplimentare în această privință.