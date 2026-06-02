Scene halucinante la Cluj: două tinere în costume de animale, filmate „în patru labe” în parc. Internetul a luat foc. VIDEO

Imagini neobișnuite surprinse în zona Gheorgheni din Cluj-Napoca au devenit virale pe rețelele sociale, după ce mai două tinere au fost filmate purtând costume de animale, cu măști și accesorii specifice, și deplasându-se în patru labe pe un ponton aflat lângă lac.

Secvențele au fost distribuite inițial într-o notă ironică, fiind însoțite de comentarii precum: „Ce rasă de câini mai e și asta? Ceva malamut siberian? Sau poate sunt doar niște adolescenți care se joacă.”

Scenele surprinse în zona lacului Gheorgheni

Potrivit imaginilor apărute online, două adolescente au fost observate în zona de promenadă din apropierea lacului Gheorgheni, în Iulius Parc, purtând măști de animale și accesorii precum cozi artificiale. Tinerele interacționau între ele și imitau comportamente asociate în mod obișnuit cu animalele, în timp ce se deplasau în spațiul public.

Mai mulți trecători au remarcat prezența lor, iar în scurt timp fotografiile și filmările au ajuns în mediul online, unde au fost redistribuite masiv.

Fenomenul „therian”, în centrul discuțiilor

Comportamentul celor două tinere a fost asociat de unii utilizatori cu fenomenul cunoscut sub numele de „therian”, o subcultură prezentă în special în rândul adolescenților și pe platformele de social media.

Persoanele care se identifică drept „therians” susțin că au o conexiune profundă cu anumite animale și își exprimă această identitate prin comportamente, simboluri, creații artistice sau accesorii specifice, precum măști sau cozi artificiale.

Fenomenul este prezent în mai multe țări și a devenit mai vizibil în ultimii ani, pe fondul dezvoltării comunităților online și al platformelor dedicate tinerilor.

Reacții împărțite în mediul online

Imaginile au fost preluate rapid pe rețelele sociale și au generat discuții aprinse, în special pe Reddit, unde utilizatorii au avut reacții variate — de la ironie și amuzament până la critici sau neînțelegere.

Printre comentariile apărute se numără:

„Ce nu face omul pentru puțină pisicuță sau invers. Să sperăm doar că cerșesc atenție. Probabil văd toate căcaturile astea pe net și vor să fie în centrul atenției.”

„Voi ați uitat că adolescenții iubesc să fie neînțeleși și să șocheze? Dacă nu erau therieni erau emo, dacă nu erau emo erau depeșiști (brrr) sau punkeri sau ce naiba era anticultura la momentul ăla.”

„Când era moda emo, băieții își lăsau părul lung și purtau blugi mov. Nu își puneau coadă și nici nu umblau în patru labe. Nu e deloc același lucru”

„Măcar nu scuipă pe jos semințe”

„Ce câini mari, ăștia sunt mutanți, au luat de la țestoasele ninja”

„Nu știu, dar asta măcar a fost funny în comparație cu alte porcării de pe TikTok”

„Nu știam că și în România sunt de ăștia ce se cred animale. Să rămână acolo la Cluj.”

Discuțiile continuă în mediul online

Subiectul a generat o dezbatere mai amplă despre modul în care tinerii aleg să se exprime în spațiul public și online, fiind interpretat diferit de utilizatori: fie ca o formă de exprimare personală și creativitate, fie ca un fenomen de subcultură influențat de mediul digital.