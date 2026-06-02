Senatul a ales noua conducere a Institutului Cultural Român. Corina Încroșnatu, propunerea PSD, este noul președinte
Senat
Plenul Senatului a votat marți noua conducere a Institutului Cultural Român (ICR). Corina-Raluca Încroșnatu, propusă de grupul parlamentar PSD, a fost aleasă președinte al instituției cu 81 de voturi „pentru” și 34 de voturi „împotrivă”.
Pentru funcția de președinte al ICR s-au înscris patru candidaturi: Roxana Dumitrache (propunerea USR), Adrian Dupu (propunerea ASTRA și Asociației EURO 26), Corina-Raluca Încroșnatu (propunerea PSD) și Liviu-Sebastian Jicman, susținut de un consorțiu de organizații culturale, printre care UARF, UNITER, ANUC, Uniunea de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România, Asociația Galeriilor de Artă Contemporană și Asociația Iunona.
Senatul a validat marți și alți doi membri ai conducerii ICR. Adriana Gae, propunerea AUR, a obținut 73 de voturi „pentru" și 43 „împotrivă”, iar Attila Weinberger, propunerea UDMR, a primit cel mai larg sprijin din plen, 89 de voturi „pentru" și 27 „împotrivă”.
