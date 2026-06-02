Senatul a votat pedepse mai aspre pentru agresorii cadrelor medicale. O simplă amenințare îi poate trimite după gratii

Senatul a adoptat, marți, un proiect de lege care prevede pedepse mai mari în cazul agresiunilor asupra personalului medical, auxiliar sanitar și nemedical care își desfășoară activitatea în unități publice ori private de asistență medicală.

S-au înregistrat 110 voturi pentru.



Proiectul modifică în acest sens articolul 652 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.



'Amenințarea săvârșită nemijlocit ori prin mijloace de comunicare directă contra personalului medical, auxiliar sanitar, respectiv personalului nemedical care își desfășoară activitatea în unități publice ori private de asistență medicală, indiferent de forma de exercitare a profesiei, aflat în exercițiul funcțiunii ori pentru fapte îndeplinite în exercițiul funcțiunii, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă', prevede proiectul adoptat.

Ce alte pedepse prevede legea

De asemenea, lovirea sau alte violențe săvârșite împotriva acestor persoane, aflate în exercițiul funcțiunii ori pentru fapte îndeplinite în exercițiul funcțiunii, se vor pedepsi cu închisoare de la 1 an la 5 ani, față de 6 luni la 3 ani, cum este în prezent.



Totodată, vătămarea corporală săvârșită împotriva acestor persoane se va pedepsi cu închisoare de la 2 la 7 ani, față de 6 luni la 6 ani, cum este în vigoare.



Lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte se vor pedepsi cu închisoare de la 5 la 15 ani iar omorul - cu închisoare de la 15 la 25 ani.



Cu aceleași pedepse se vor sancționa faptele comise asupra unui membru de familie al acestor persoane, mai prevede actul normativ.



Proiectul 'extinde protecția juridică prin transpunerea infracțiunii de ultraj asupra personalului medico-sanitar, respectiv asupra personalului medical și auxiliar, indiferent de forma de exercitare a profesiei și de unitatea medicală în care își desfășoară activitatea', se arată în expunerea de motive a proiectului.



'Prin includerea explicită în art. 652 alin. (1) a personalului medical și auxiliar, legea va clarifica fără echivoc faptul ca agresiunile comise împotriva acestora se sancționează mai sever, la fel ca în cazul polițiștilor, militarilor sau personalului silvic', se precizează în document.



Senatul este primul for sesizat și Camera Deputaților este decizională.