Putin lovește unde doare: rușii primesc dreptul să nu mai plătească datoriile către creditorii „neprietenoși” din Vest

Rusia face un nou pas în războiul economic cu statele occidentale. În timp ce sancțiunile impuse de țările care sprijină Ucraina continuă să afecteze economia rusă, Kremlinul vine cu o măsură care lovește direct în interesele financiare ale creditorilor din Occident.

Președintele Vladimir Putin a semnat un nou decret prin care extinde posibilitatea debitorilor ruși de a-și limita sau chiar suspenda obligațiile financiare față de entitățile din țările considerate „neprietenoase”.

Decizia este văzută de analiști drept o nouă etapă a confruntării economice dintre Moscova și Occident, într-un context în care disputa privind activele rusești blocate în străinătate devine tot mai tensionată. Noua măsură nu vizează doar creditele și împrumuturile, ci se extinde și asupra depozitelor bancare, ceea ce lărgește considerabil aria de aplicare a restricțiilor.

Decretul semnat de Vladimir Putin schimbă regulile pentru creditorii occidentali

Președintele Federației Ruse a aprobat un decret care modifică prevederile Decretului nr. 95 din 5 martie 2022, document adoptat imediat după izbucnirea războiului din Ucraina și după valul de sancțiuni lansate împotriva Moscovei.

Până acum, mecanismul permitea companiilor, instituțiilor și cetățenilor ruși să își onoreze obligațiile față de creditorii străini prin intermediul unor conturi speciale de tip „C”, deschise în ruble. Totodată, anumite plăți aferente creditelor și altor instrumente financiare puteau fi limitate.

Noile modificări extind însă acest sistem și asupra obligațiilor care rezultă din depozitele bancare aparținând cetățenilor sau companiilor din statele catalogate de Kremlin drept „neprietenoase”.

Documentul a intrat oficial în vigoare la 1 iunie 2026, chiar în ziua publicării sale.

Ce sunt conturile speciale de tip „C”

Potrivit explicațiilor oferite de economistul Serghei Aleksașenko pentru publicația The Insider, fondurile transferate în aceste conturi rămân, din punct de vedere juridic, în proprietatea titularilor lor inițiali, însă accesul la bani este sever restricționat.

„Din punct de vedere legal, acestea aparțin persoanei care le-a deținut într-un cont sau depozit obișnuit, dar utilizarea lor este foarte limitată. Pentru bancă, acești bani devin o datorie liberă de plată”, a declarat economistul.

Practic, mecanismul permite instituțiilor financiare ruse să considere obligațiile achitate prin transferul sumelor în aceste conturi speciale, chiar dacă titularii străini nu pot utiliza liber fondurile respective.

Sume uriașe ar putea fi blocate

Dimensiunea exactă a sumelor aflate în astfel de conturi nu este cunoscută public. Cu toate acestea, estimările citate de Serghei Aleksașenko indică faptul că doar operațiunile asociate Citibank ar fi implicat aproximativ un trilion de ruble.

Aceste valori oferă o imagine asupra impactului pe care noul mecanism îl poate avea asupra creditorilor și investitorilor din țările occidentale.

Posibil răspuns la confiscarea activelor rusești

Analistul bancar Alexander Kolyandr, cercetător asociat în cadrul Centrului pentru Analiza Politicii Europene (CEPA), consideră că decizia Kremlinului ar putea avea legătură cu discuțiile privind confiscarea activelor rusești blocate în Europa.

„Nu exclud posibilitatea ca această modificare să fi fost introdusă în perspectiva unei eventuale confiscări a activelor blocate la Euroclear”, a declarat Kolyandr.

Potrivit acestuia, pe lângă titlurile financiare deținute de investitori străini prin sistemul Euroclear, există și depozite în numerar în care s-au acumulat, în ultimii ani, dividende și alte plăți generate de activele rusești blocate.

Escaladarea confruntării economice dintre Rusia și Occident

Noua măsură adoptată de Moscova vine pe fondul unei confruntări financiare care durează de mai bine de patru ani. De la înghețarea activelor rusești și până la restricțiile impuse instituțiilor financiare din Federația Rusă, războiul economic dintre cele două tabere a cunoscut numeroase etape.

Prin extinderea mecanismului de protecție pentru debitorii ruși și asupra depozitelor bancare, Kremlinul transmite că este pregătit să folosească toate instrumentele disponibile pentru a răspunde presiunilor exercitate de statele occidentale și pentru a-și proteja propriul sistem financiar.