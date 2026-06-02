Bogdan Chirieac a răbufit după punerea sub acuzare a șefului Statului Major: „A fost decredibilizat într-un moment extrem de tensionat”

Sursă: Realitatea PLUS

Analistul Bogdan Chirieac a reacționat dur după ce șeful Statului Major al Apărării a fost pus sub acuzare de DNA. Fără a contesta acuzațiile procurorilor, analistul susține că acțiunea lor denotă cel puțin lipsă de viziune, ducând la o „decredibilizare a conducerii Armatei într-un moment extrem de tensionat”, pentru o miză minoră și în condițiile în care dosarul era deja instrumentat de circa un an.

Dacă Parchetul Militar începea o anchetă, de ce n-a intervenit armata împotriva dronei care a explodat la Galați sau în legătură cu faptul că nu există un plan real de apărare a țării, făcut de generalii români. Dacă începea ancheta fiindcă, în loc să se ia sisteme anti-dronă, s-au luat tancuri (...) o armă care dispare pe câmpul de bătălie. Deci dacă era așa, înțelegeam, dar ca să faci tam-tam la 6 dimineața, după ce dosarul este instrumentat de un an de zile și să-l iei exact într-un moment de tensiune prin securitate nu sunt în regulă, a declarat analistul politic în exclusivitate la Lupta pentru România.

Din această perspectivă, analistul a sugerat că este vorba de lipsă de viziune și de tact în derularea unei astfel de proceduri, la un astfel de nivel.

„Este o bravadă a procurorului de caz, este lipsă de profesionalism? De ce nu s-a procedat de genul: «uite-te, dom’le, astea sunt probele», te duceai la ministrul Apărării, care este obligat să anunțe premierul și CSAT, găseai o formulă de rezervă, demisiona Gheorghiță și apoi începeai ancheta împotriva lui. Dar nu-l iei din cea mai înaltă funcție din armată și-l târnosești pe scările Parchetului?!”

Chirieac a avertizat că o astfel de acțiune a avut un efect extern care se poate întoarce tot împotriva României. „Vlad Gheorghe nu mai poate suna niciun omolog din NATO, pe motiv că e acuzat de corupție”, iar acuzația „s-a dus pe canalele ultra-securizate ale armatelor NATO”.

Într-un mesaj oficial, cei doi generali vizați în dosarul DNA au afirmat că acuzațiile sunt false, iar șeful Marelui Stat Major și-a exprimat și el unele dubii legate de momentul în care s-au declanșat demersurile împotriva sa.