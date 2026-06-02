Ministrul Apărării, prima reacție în cazul anchetei DNA care îl vizează pe șeful Statului Major al Armatei

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a declarat pentru TVR că o decizie privind situația celor mai importanți doi oficiali din conducerea Armatei Române va fi luată în perioada următoare, în urma unei analize interne.

Declarațiile au fost făcute în timp ce oficialul se afla la cartierul general al NATO din Belgia, în contextul anchetei care îl vizează pe șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad.

Ministrul a subliniat că instituțiile judiciare au responsabilitatea de a gestiona dosarul, însă impactul asupra activității Armatei Române va fi evaluat la nivel ministerial, urmând ca ulterior să fie stabilite eventualele măsuri administrative sau instituționale.

„O analiză serioasă” înainte de orice decizie

Radu Miruță a explicat că situația este în atenția Ministerului Apărării, iar deciziile nu vor fi luate în grabă, ci în urma unei evaluări detaliate a implicațiilor.

„Vom hotărî ce se întâmplă cu cei mai importanți doi oameni din Armată, în zilele următoare, după o analiză serioasă”, a declarat ministrul interimar.

Acesta a adăugat că a luat act de situația apărută și că autoritățile militare vor decide în funcție de concluziile discuțiilor interne și de evoluția anchetei.

„Am luat act de ce s-a întâmplat, vom vedea în perioada următoare care este cea mai bună decizie pentru Armata Română”, a mai precizat Radu Miruță.

Parchetul și DNA, în centrul anchetei

Ministrul Apărării a subliniat că ancheta aparține exclusiv autorităților judiciare și că Ministerul Apărării nu intervine în desfășurarea acesteia.

„Este strictă responsabilitatea Parchetului și gestionează cazul în consecință, pentru potențialele consecințe pe care această situație le are în desfășurarea activităților la Armata Română, urmează o analiză, este evident”, a declarat oficialul.

Acesta a confirmat, de asemenea, că președintele Nicușor Dan a fost informat cu privire la situație.

„L-am informat și pe domnul președinte Nicușor Dan despre această situație”, a mai spus Miruță.

Gheorghiță Vlad, audiat la DNA și pus sub acuzare

Declarațiile vin în contextul în care șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a fost audiat la Direcția Națională Anticorupție – Secția Militară, într-un dosar care vizează presupuse nereguli în desfășurarea unor proceduri de concurs din cadrul Armatei Române.

Potrivit procurorilor militari, acesta are calitatea de suspect pentru complicitate la uzurparea funcției, într-un caz legat de suplimentarea unor locuri bugetate la Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport București.

Anchetatorii susțin că, în luna iulie 2025, prin acțiunile sale, ar fi fost înlesnită emiterea unei solicitări către Ministerul Educației, în afara atribuțiilor legale, ceea ce ar fi condus la suplimentarea a 20 de locuri bugetate și promovarea unor candidați de pe locuri cu taxă.

DNA mai arată că această situație ar fi afectat interesele Ministerului Apărării Naționale și ar fi creat un beneficiu necuvenit pentru candidații vizați, unii dintre aceștia urmând să fie încadrați ulterior ca ofițeri în MApN.

Statul Major, sub presiunea unei decizii politice

În acest context, conducerea Ministerului Apărării analizează impactul instituțional al dosarului și posibilele consecințe asupra funcționării Armatei Române.

Decizia privind eventualele schimbări la nivelul conducerii militare urmează să fie luată în perioada imediat următoare, în funcție de evoluția discuțiilor dintre Ministerul Apărării și celelalte instituții implicate.