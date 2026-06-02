Unul dintre cele mai vizitate obiective turistice din Europa introduce taxă de intrare. Ce excepții există pentru turiști

Sursă: Realitatea.net

Unul dintre cele mai vizitate obiective turistice din Germania va deveni, din iulie, cu acces plătit. Catedrala din Köln, care atrage anual 6 milioane de vizitatori, va percepe o taxă de intrare de 12 euro pentru turiști, potrivit agenției dpa.

Conducerea catedralei a explicat că sumele colectate vor fi direcționate exclusiv către lucrări de întreținere și conservare a edificiului, care datează din secolul al XIII-lea. În prezent, accesul în catedrala gotică este gratuit, iar turiștii care doresc să urce în turle achită separat 8 euro.

Nemulțumiri după anunțul din martie

Decizia, făcută publică în martie, a generat reacții mixte. Susținătorii măsurii au invocat precedente europene: Catedrala din Milano și Catedrala St. Paul din Londra percep taxe de intrare de ani de zile. Criticii, însă, subliniază că alte biserici catolice de referință, Notre-Dame din Paris și Bazilica Sfântul Petru din Vatican, rămân gratuite pentru vizitatori.

Excepție pentru rugăciune

Credincioșii care doresc să se roage nu vor fi afectați de noua taxă. Aceștia vor putea intra prin poarta nordică într-o zonă special amenajată, fără niciun cost.

Taxa va fi percepută exclusiv la poarta vestică, destinată turiștilor. Administratorii au precizat că nu vor fi efectuate controale pentru a verifica scopul vizitei persoanelor care folosesc intrarea nordică.

Situată în centrul orașului Köln, lângă râul Rin și gara principală, catedrala este unul dintre cele mai emblematice monumente din Germania și un simbol al arhitecturii gotice europene.