Gen Z rescrie regulile muncii. Ce este „microshiftingul” și de ce tot mai mulți angajați îl adoptă

Sursă: Realitatea.net

Programul clasic de la 9 la 5 pare să-și trăiască ultimele zile. Tot mai mulți angajați din generația Z renunță la biroul fix și la orarul rigid în favoarea unui concept nou: microshiftingul, un stil de muncă în care jobul se adaptează omului, nu invers.

Concret, microshiftingul presupune împărțirea zilei de lucru în reprize mai scurte, intercalate cu pauze dedicate activităților personale, familie, sport, îngrijirea casei sau pur și simplu relaxare. Modelul funcționează cu acordul angajatorului și este practicat, în principal, de cei care lucrează de acasă.

Finalizarea sarcinilor și a proiectelor, mai importantă decât prezența unui număr fix de ore

Diferența față de programul tradițional este esențială: accentul cade pe finalizarea sarcinilor și a proiectelor, nu pe prezența în fața laptopului un număr fix de ore.

Autonomia sporită și reducerea riscului de burnout sunt două dintre cele mai citate avantaje. Iar angajatorii care au adoptat această abordare susțin că rezultatele angajaților nu au avut de suferit. Ba, mai mult, productivitatea a crescut în unele cazuri.

Aproape 70% dintre angajații din Regatul Unit și Franța sunt atrași de acest model

Fenomenul a început să pătrundă și în vocabularul specialiștilor în resurse umane, semn că nu mai este o tendință de nișă. Potrivit unui sondaj realizat de o companie americană specializată în flexibilitatea programului de lucru, aproape 70% dintre angajații din Regatul Unit și Franța se declară atrași de acest model.

Microshiftingul reflectă o schimbare mai profundă de mentalitate: pentru generația Z, granița dintre viața profesională și cea personală nu mai este un zid, ci o ușă cu program flexibil.