Un bărbat și-a demolat casa cu excavatorul după ce soția a cerut divorțul. Familia se afla în interior în timpul scenei șocante

Un incident extrem de violent a avut loc în statul american Pennsylvania, unde un bărbat de 48 de ani a distrus parțial propria locuință cu un excavator, după ce soția sa a depus actele de divorț.

Situația a escaladat rapid într-un episod de panică, în timp ce femeia și cele două fiice ale cuplului se aflau în interiorul casei în momentul în care construcția a început să fie demolată.

Evenimentul s-a petrecut în comitatul Butler, iar autoritățile spun că reacția bărbatului ar fi fost declanșată după o noapte de consum de alcool și o discuție tensionată cu soția sa. Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită, însă casa a suferit avarii majore.

Amenințarea transformată în fapt: „Dacă s-a terminat, o dărâm”

Potrivit informațiilor furnizate de anchetatori și preluate de CBS News, conflictul a izbucnit după ce soția i-a comunicat bărbatului că a depus actele de divorț și că mariajul lor s-a încheiat.

În acel moment, individul ar fi reacționat violent și ar fi rostit o amenințare care avea să fie pusă ulterior în practică: „Dacă s-a terminat, o dărâm”.

După această declarație, bărbatul s-a urcat într-un excavator aflat pe proprietate și a început să distrugă structura casei în care locuia familia sa.

Familie blocată în casă în timpul demolării

În mod șocant, soția și cele două fiice ale bărbatului se aflau în interiorul locuinței în momentul în care utilajul greu a început să lovească structura casei.

În timpul incidentului, femeia a apelat serviciul de urgență 911, iar zgomotele provocate de excavator se auzeau în fundalul apelului, potrivit relatărilor presei locale.

Autoritățile au confirmat ulterior că, deși situația a fost extrem de periculoasă, niciuna dintre persoanele aflate în casă nu a fost rănită.

A distrus casa, apoi a plecat din zonă

După ce a avariat partea din spate a locuinței, bărbatul ar fi intrat în casă, și-a luat un sac de sport și a părăsit proprietatea, îndreptându-se către oraș.

La scurt timp, acesta a fost localizat și reținut de poliție, fiind dus în custodie pentru audieri și proceduri legale.

Acuzații grave și posibilă demolare completă a casei

Bărbatul de 48 de ani se confruntă acum cu mai multe acuzații, inclusiv provocarea unei catastrofe, punerea în pericol a altor persoane și comportament dezordonat.

Deși locuința nu este complet distrusă, anchetatorii au precizat că daunele structurale sunt atât de grave încât există posibilitatea ca întreaga construcție să fie demolată din motive de siguranță.