Legătura lui Eugen Tomac cu „Regina Achizițiilor Publice”. Cum s-au dat contracte de milioane

Aflat la un pas de a ajunge la Palatul Victoria, ies la iveală detalii incendiare din trecutul lui Eugen Tomac. Liderul politic favorit pentru funcția de premier este strâns legat de una dintre cele mai controversate femei din mediul de afaceri, Mihaela Neagu, supranumită Regina Achizițiilor Publice.

Ascensiunea Mihaelei Neagu: de la o benzinărie din Lehliu la peste 1.000 de contracte cu statul

Potrvit datelor oficiale, Neagu a câștigat de-a lungul anilor peste 1.000 de contracte cu diferite instituții publice dupa ce s-a lansat in afaceri cu o modesta benzinarie din Lehliu. Dar lansarea a fost propulsata cu succes de combinatiile politice pe care le-a invartit in absolut toate partidele care s-au perindat la Putere. Doamna Neagu nu a avut preferinte politice, singura preocupare a fost... sa fie la Putere.

Intrarea în administrație și consolidarea relațiilor politice

În anul 2009, Mihaela Neagu îl cooptează ca asociat pe soțul său, PNL-istul Florin Constantin Neagu, care, în 2018, avea să devină viceprimarul comunei Lehliu, funcție pe care o ocupă și în prezent. Asocierea publică din 2009 nu este deloc intamplatoare. Venirea la putere a PDL-ului, în 2008, a fost de bun augur pentru doamna Neagu, care, în 2009, a fost numită director al Complexului Sportiv Olimpia, aflat în ograda Ministerului Tineretului și Sportului.

Contractul atribuit de Eugen Tomac și observațiile Curții de Conturi

În aceasta perioada, legaturile doamnei Neagu cu mediul politic s-au intarit covarsitor. Inclusiv cu actualul europarlamentar, Eugen Tomac. Acesta i-a atribuit, in 2011, când era șef al Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, fără licitaţie, un contract de 386.000 de lei. Potrivit platformei de achizitii publice, banii au ajuns la firma Amma General Store Bucureşti, controlată de Mihaela Neagu, iar prin acest contract departamentul condus de Tomac a beneficiat de servicii hoteliere și de restaurant.



Referitor la acest contract, Curtea de Conturi a descoperit că „nu a fost prezentat un studiu de piaţă pentru aceste servicii”, iar toate neregulile găsite de inspectori i-au fost imputate lui Eugen Tomac. Deloc intamplator, la acea vreme, Mihaela Neagu ocupa o alta functie cheie pentru acest ,,parteneriat in afaceri": cea de secretar executiv al PDL Diaspora, organizaţie condusă atunci, DELOC INTAMPLATOR, chiar de Eugen Tomac.



"În urma verificării acestor proiecte s-au constatat erori/abateri de la legalitate, fiind estimate prejudicii create bugetului de stat în suma totală de 4,3 milioane de lei, reprezentând 16,9% din valoarea totală a proiectelor finanțate în perioada 2009 – 2011, în sumă de peste 25 de milioane de lei, cât și abateri de la principiul bunei gestiuni financiare, reprezentând angajarea și plata unor cheltuieli pentru proiecte care nu și-au atins scopul final, în valoare de aproape 150.000 de lei", se arata în raportul Curții de Conturi, după mandatul lui Eugen Tomac.

Contractele acordate firmei soacrei lui Eugen Tomac

Cum o mana spala pe alta in afaceri si in politica, patru ani mai târziu, Mihaela Neagu i-ar fi întors favoarea lui Tomac în calitate de beneficiară a unui proiect european. Ea a atribuit un prim contract de 230.000 de lei firmei Confluenţe Est, care aparţine soacrei lui Eugen Tomac. Firma Mihaelei Neagu a accesat fonduri europene în cadrul unui proiect pentru „inserţia absolvenţilor pe piaţa muncii”. Societatea a furnizat mai multe materiale pentru practica studenţilor, în special ustensile de bucătărie. Contractul oferit soacrei lui Eugen Tomac a fost dat de aceeași firmă care a primit banii în trecut de la instituția condusă de Eugen Tomac. Amma General Store Bucureşti și-a schimbat numele în Libro Events. Cu banii de la regina achizițiilor publice, Confluenţe Est a realizat o cifră de afaceri care a depăşit totalul cifrelor de afaceri ale societăţii din... precedenţii 9 ani!



După acest proiect benefic pentru ambele parti, în 2018, firma Mihaelei Neagu a mai atribuit 4 contracte în valoare de peste 100 de mii de euro firmei patronate de soacra lui Eugen Tomac. Angajamentele au fost încheiate prin procedură simplificată și au vizat servicii de curățenie, haine de serviciu, materiale informative și cursuri de integrare profesională, potrivit aceleiasi platforme de achizitii publice. Lucruri banale, dar foarte profitabile pentru beneficiari afacerii. Mai ales ca erau singurii.



Firma familiei Tomac nu a avut niciun angajat până în anul 2019, până când profitul firmei a explodat. În urma celor 4 contracte primite de la Mihaela Neagu, soacra lui Eugen Tomac a obținut un profit de peste 180 de mii de lei și o cifră de afaceri de peste jumătate de milion de lei în 2018.

Afacerile din perioada pandemiei

Apoi, a venit pandemia, care a dat posibilitatea statului român să arunce cu banii în diferite achiziții. Iar una dintre firmele Mihaelei Neagu a fost una dintre principalele beneficiare de contracte prin care au vândut instituțiilor statului măști chirurgicale, teste Covid și combinezoane de unică folosință, potrivit Libertatea. In plus, regina achiziitilor și-a lărgit zona de afaceri și a vândut rezervelor statului, pentru aproape 400 de milioane de lei, corturi, paturi, pături, perne, tricouri și treninguri, invocându-se primejdia unui eveniment nuclear la centrala nucleară de la Zaporojie – Ucraina. Firma Mihaelei Neagu a mai vândut și mâncare pentru Forțele Navale Române.



Asa cum o mana spala pe alta in afaceri, la fel se intampla si in politica. Potrivit Jurnalul Național, Eugen Tomac ar fi fost beneficiarul sprijinului oferit de Mihaela Neagu celor din PMP în alegerile parlamentare din 2016. Politicianul favorit acum pentru funcția de premier a deschis atunci lista pentru Camera deputaților. Pe ea s-a aflat și un alt partener de afaceri al reginei achizitiilor publice, Sebastian Moise. Acesta este unul dintre produșii importanți ai camarilei PDL, care a căpușat statul român în perioada lui Traian Băsescu. El este fiul lui Vasile Moise, lider Partidei Romilor din Dâmboviţa şi un apropiat al lui Florin Popescu, fostul baron PDL.