Mesajul de adio al Consulatului Rusiei din Constanța, închis în urma incidentului cu drona din Galați: „Cu profund regret”

Tensiunile diplomatice dintre România și Federația Rusă au escaladat abrupt, după o decizie fără precedent luată de Ministerul Afacerilor Externe. Autoritățile române au dispus închiderea de urgență a Consulatului General al Federației Ruse de la Constanța, într-un context marcat de un incident grav petrecut la Galați, unde o dronă s-ar fi prăbușit peste un bloc de locuințe, generând reacții puternice la nivel politic și diplomatic.

Măsura a fost însoțită de o decizie complementară: consulul rus de la Constanța, Andrey Kosilin, a fost declarat persona non grata și obligat să părăsească teritoriul României. În acest climat tensionat, misiunea diplomatică și-a încheiat activitatea, iar reprezentanții săi au transmis un mesaj public de adio adresat cetățenilor ruși din România, cu detalii privind situația documentelor și ultimele proceduri administrative disponibile.

Regrete și referințe la o prezență diplomatică de aproape opt decenii

Într-o postare publicată pe rețelele sociale, reprezentanții Consulatului General al Federației Ruse de la Constanța au anunțat oficial închiderea activității și au făcut referire la lunga perioadă de funcționare a instituției în România, începută imediat după cel de-al Doilea Război Mondial.

Aceștia au transmis un mesaj adresat comunității ruse din România, în care au descris procedura de închidere și au oferit detalii despre programul redus pentru eliberarea documentelor.

„Stimați compatrioți, stimați candidați,

Cu profund regret vă informăm că partea română a decis să închidă Consulatul General al Rusiei la Constanța, care funcționează din 1947. În acest sens, dorim să vă informăm despre procedura de primire a candidaților pentru luna iunie”, se arată în mesajul publicat de oficialii consulari.

Calendar de urgență pentru ridicarea documentelor

În urma deciziei de închidere, activitatea consulară a fost restrânsă semnificativ, fiind stabilite intervale limitate pentru ridicarea documentelor deja procesate. Cetățenii ruși aflați în România au fost informați că trebuie să se prezinte în regim de urgență pentru a-și recupera actele.

„Ridicarea documentelor (pașapoarte, certificate completate, documente solicitate) se va efectua fără programare în următoarele date:

Marți, 2 iunie, între orele 9:00 și 13:00;

Miercuri, 3 iunie, între orele 9:00 și 13:00;

Vineri, 5 iunie, între orele 9:00 și 13:00;

Marți, 9 iunie, între orele 9:00 și 13:00;

Miercuri, 10 iunie, între orele 9:00 și 13:00”, se precizează în comunicatul transmis online.

Programările viitoare, anulate complet

Reprezentanții consulatului au anunțat că toate programările pentru lunile următoare au fost șterse, ceea ce afectează numeroși cetățeni care aveau depuse solicitări în curs de procesare. În acest context, autoritățile consulare au indicat că vor încerca să gestioneze doar cazurile urgente, în special cele în care documentele de identitate expiră în perioada imediat următoare.

Ca alternativă, cetățenii sunt îndrumați către Ambasada Federației Ruse la București sau către alte misiuni diplomatice din regiune.

„Toate programările pentru luna următoare au fost anulate. Consulatul General va depune toate eforturile pentru a ajuta cetățenii care au programat pașapoarte noi pentru a le înlocui pe cele existente, care expiră în următoarele 90 de zile”, au transmis oficialii.

Recomandări finale și redirecționarea către alte misiuni diplomatice

În mesajul de închidere, diplomații ruși au oferit și indicații privind canalele alternative de comunicare și soluționare a cererilor rămase nesoluționate. Cetățenii sunt îndrumați să contacteze alte oficii consulare din regiune, inclusiv cele din București sau din capitalele statelor vecine.

„Dacă programarea dumneavoastră a fost anulată, vă recomandăm să contactați cel mai apropiat oficiu consular (București, Chișinău, Sofia sau Istanbul). Pentru informații suplimentare, vă rugăm să trimiteți un e-mail la adresa consulromania@mid.ru sau să trimiteți un Telegram la adresa @consulatulrusiei”, se mai arată în mesajul oficial.