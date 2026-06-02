Ramona Bruynseels (deputat AUR): „Astăzi am făcut primul pas pentru îndreptarea unei mari inechități. Proiectul pentru eliminarea supraimpozitării contractelor part-time va fi votat în Parlament”

Sursă: Realitatea.net

Proiectul de lege care elimină supraimpozitarea contractelor de muncă part-time intră în procedura parlamentară finală, a votului în plenul Camerei Deputaților, după ce în Comisia de Buget-Finanțe acesta a primit raport favorabil. Este o măsură corectă și necesară pentru repararea unei nedreptăți care a afectat ani la rând atât angajații, cât și mediul de afaceri, pe care AUR a susținut-o.

„Astăzi am făcut primul pas pentru îndreptarea unei mari inechități. De aproape patru ani, statul român taxează un om care muncește două ore ca și cum ar munci opt. Este o nedreptate pe care AUR vrea să o repare. Vestea bună este că proiectul care elimina această supraimpozitare a primit astăzi raport favorabil în Comisia de Buget Finanțe și merge acum la votul final în plenul Camerei Deputaților. AUR a susținut constant această măsură și o duce acum mai departe. În 2022, Guvernul Ciucă a introdus supraimpozitarea contractelor part-time: dacă ai un contract de două sau de patru ore, plătești contribuții ca pentru norma întreagă. O aberație fiscală care lovește exact în cei mai vulnerabili: în studenți, în pensionarii activi, în oamenii care muncesc câteva ore în plus ca să-și întrețină familia. Și, o aberaţie care apasă foarte greu pe IMM-uri, care ştim cât de importante sunt pentru economia noastră.

Dorim impozitarea corectă a salariilor part-time, nu pedepsirea multor români care, din diferite motive, nu pot să lucreze cu normă întreagă.

În prezent, angajatorul este obligat să suporte din propriul buget diferenţa de contribuţii şi impozit pentru angajatul cu program parţial, ceea ce reprezintă o lovitură, atât pentru angajator cât și pentru angajat. Dacă proiectul de lege va fi adoptat, de la 1 ianuarie 2027, munca part-time va fi taxată corect, la cât muncești efectiv, nu la cât vrea statul.

Pentru AUR, principiul este simplu: statul trebuie să încurajeze munca și inițiativa, nu să le pedepsească.

Un stat care își taxează oamenii fiindcă muncesc, lucrează împotriva acestor oameni. Noi suntem de partea celor care muncesc. Noi suntem pentru muncă, pentru IMM-uri și pentru bun simț”, a declarat Ramona Bruynseels, deputat AUR.