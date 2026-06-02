COD PORTOCALIU de furtuni violente și ploi torențiale în patru județe - HARTĂ
Furtună violentă (Profimedia/arhivă)
ANM a emis un COD PORTOCALIU de fenomene meteo severe, valabil între 19:40 și 21:00, pentru zeci de localități din județele Brăila, Ialomița, Buzău și Prahova. Meteorologii avertizează asupra averselor torențiale, descărcărilor electrice frecvente, vijeliilor puternice și grindinei.
Avertizarea vizează localități din Brăila (Ianca, Șuțești, Ulmu, Movila Miresii, Vădeni, Măxineni, Traian, Cireșu, Mircea Vodă, Zăvoaia, Galbenu, Jirlău, Salcia Tudor, Ciocile, Bordei Verde, Roșiori, Surdila-Găiseanca, Vișani, Gradiștea, Unirea, Tudor Vladimirescu, Râmnicelu, Gemenele, Romanu, Siliștea, Surdila-Greci, Scorțaru Nou, Racoviță, Făurei), Ialomița (Gârbovi, Manasia, Ion Roată, Armășești, Cocora, Alexeni, Grindu, Sfântu Gheorghe, Valea Măcrișului, Colelia, Ciocârlia), Buzău (Pogoanele, Smeeni, Săgeata, Padina, Glodeanu-Siliștea, Glodeanu Sărat, Rușețu, Țintești, Gherăseni, Gălbinași, Balta Albă, Luciu, Brădeanu, C.A. Rosetti, Movila Banului, Scutelnici, Amaru, Mihăilești, Cilibia, Largu, Florica, Robeasca) și Prahova (Fulga, Boldești-Gradiștea).
Ploile torențiale și vremea severă au făcut deja ravagii și alte județe din zonă.
