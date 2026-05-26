Metodă inedită folosită de polițiști. Agenții s-au deghizat în dansatoare pentru a prinde un dealer de droguri la festival

O operațiune spectaculoasă desfășurată de poliția din Thailanda a devenit virală după ce mai mulți agenți s-au deghizat în dansatoare pentru a prinde un presupus dealer de droguri în timpul unui festival stradal.

Metodă inedită folosită de polițiștii din Thailanda

Intervenția a avut loc în provincia Lopburi, situată la aproximativ 145 de kilometri de Bangkok. Cinci polițiști și o colegă au participat la misiunea sub acoperire, îmbrăcați în costume colorate, pline de paiete, pentru a nu atrage atenția suspectului urmărit într-un dosar de trafic de metamfetamină.

Ținta operațiunii era un bărbat identificat drept Mekha Fa-wap-wap, suspectat de distribuirea de droguri. Potrivit autorităților thailandeze, agenții au reușit să se apropie de acesta în timpul festivalului fără să stârnească suspiciuni.

În urma intervenției, polițiștii au descoperit asupra suspectului peste 53 de pastile de metamfetamină, dar și aproximativ 200 de pungi din plastic despre care anchetatorii cred că erau folosite pentru ambalarea și comercializarea substanțelor interzise.

De asemenea, oamenii legii au confiscat un telefon mobil care ar fi fost utilizat pentru administrarea unei platforme ilegale de jocuri de noroc online.

După arestare, suspectul a fost acuzat de posesie de narcotice de categoria 1 în vederea vânzării și de operarea ilegală a unui sistem online de tip slot machine.

Imaginile surprinse după operațiune au devenit rapid populare pe internet, mai ales că agenții au pozat la secția de poliție încă îmbrăcați în costumele strălucitoare folosite în timpul misiunii. Fotografia publicată de autorități a fost însoțită și de un mesaj ironic: „Nu am vrut să ieșim și să-l arestăm, ar fi fost o risipă de închiriere a costumelor”.

Poliția thailandeză, cunoscută pentru metodele neobișnuite de intervenție

Nu este prima dată când autoritățile din Thailanda folosesc deghizări spectaculoase pentru a captura suspecți. În urmă cu câteva luni, mai mulți polițiști s-au ascuns într-un costum uriaș de dragon pentru a prinde un bărbat acuzat că furase artefacte budiste valoroase.

Operațiunea a avut loc în timpul festivităților dedicate Anului Nou Lunar din Bangkok, iar imaginile cu momentul arestării au devenit virale pe rețelele sociale.

Autoritățile thailandeze spun că astfel de tactici sub acoperire sunt folosite pentru a surprinde suspecții și pentru a evita situațiile periculoase în timpul intervențiilor.