Extern· 1 min citire
Rafinăriile rusești își opresc activitatea din cauza atacurilor
26 mai 2026, 18:46
Rusia
Articol scris de Realitatea.NET
Sursă: Realitatea PLUS
Toate rafinăriile din centrul Rusiei și-au oprit activitatea ori și-au redus producția. Totul, ca urmare a atacurilor cu drone ucrainene.
Activitate oprită sau producție redusă în rafinăriile rusești
Forțele de apărare ucrainene au declarat vor continua în mod sistematic să ia măsuri pentru a forța Federația Rusă să pună punct agresiunii militare împotriva Ucrainei.
Până în prezent, Rusia nu a reacționat oficial la anunțul făcut de armata ucraineană.
