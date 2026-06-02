Google vrea să elibereze 32 de milioane de țânțari din laborator. Proiectul care împarte deja lumea în două

Sursă: The Guardian

Google a depus o solicitare oficială către autoritățile din Statele Unite pentru aprobarea unui proiect considerat neobișnuit chiar și pentru standardele industriei tehnologice. Planul presupune eliberarea a până la 32 de milioane de țânțari crescuți în laborator în statele California și Florida, într-o inițiativă care combină biologia experimentală, inteligența artificială și tehnologiile avansate de analiză a datelor.

Proiectul se află în prezent în evaluare la nivel federal , fiind analizat de Agenția pentru Protecția Mediului (EPA). Decizia finală va fi luată după încheierea perioadei de consultare publică, care se finalizează pe 5 iunie. Dacă va primi aprobarea, programul ar urma să fie implementat pe parcursul a doi ani, cu eliberarea a aproximativ 16 milioane de insecte anual, scrie The Guardian .

Un proiect „high-tech” împotriva uneia dintre cele mai periculoase specii

Inițiativa face parte din programul Debug, dezvoltat de Google pentru combaterea țânțarilor care transmit boli grave. Compania pornește de la ideea că țânțarul este considerat cel mai letal animal din lume, fiind responsabil pentru răspândirea unor boli precum dengue, Zika, chikungunya, febra galbenă și malaria.

Programul a fost conceput în urmă cu aproximativ zece ani, ca un proiect de cercetare experimentală care îmbină biologia cu automatizarea și analiza de date, având ca obiectiv reducerea populațiilor de insecte periculoase fără utilizarea exclusivă a pesticidelor clasice.

Cum funcționează metoda Google: țânțari modificați biologic

Modelul propus de companie se bazează pe eliberarea de țânțari masculi crescuți în laborator. Aceștia nu înțeapă oameni și nu transmit boli, însă sunt „programați” biologic să reducă populația naturală.

Masculii sunt crescuți în laborator împreună cu o bacterie naturală numită wolbachia , care afectează capacitatea de reproducere atunci când aceștia se împerechează cu femele din mediul sălbatic. În urma acestui proces, ouăle rezultate nu mai eclozează, ceea ce duce la o scădere treptată a populației.

Potrivit explicațiilor oferite de companie, efectul este unul cumulativ: „populația scade de la o generație la alta”.

De la Google X la un proiect global

Deși poate părea un proiect atipic pentru o companie cunoscută în principal pentru produse digitale, inițiativa face parte din ecosistemul extins al Alphabet, compania-mamă a Google, cunoscută pentru proiectele sale experimentale.

Programul Debug a fost dezvoltat inițial în cadrul Verily Health, o divizie apărută din laboratorul Google X, celebru pentru proiectele sale de tip „moonshot”. În decembrie 2024, Google a anunțat preluarea completă a programului, care a fost retras din portofoliul Verily și integrat direct în structurile companiei.

Teste internaționale și rezultate promițătoare

Google susține că metodele tradiționale de combatere a țânțarilor au limitări semnificative. Pesticidele își pierd eficiența în timp, iar eliminarea completă a locurilor de reproducere este considerată aproape imposibilă în mediile urbane.

În acest context, compania mizează pe o abordare tehnologică avansată, care include senzori, sisteme automatizate, analiză complexă de date și inteligență artificială pentru identificarea și separarea masculilor de femele, dar și pentru stabilirea zonelor optime de eliberare.

Programul vizează în special specia Aedes aegypti , responsabilă pentru majoritatea cazurilor de dengue, Zika și chikungunya.

Inițiativa a fost testată anterior în Singapore, unde a devenit primul centru internațional al proiectului. Potrivit datelor autorităților de mediu din Singapore, populația speciei Aedes aegypti a scăzut cu 80-90%, iar cazurile de dengue au înregistrat o reducere de peste 70% în decurs de 6-12 luni.

„Succesul din Singapore ne oferă încredere să mergem mai departe”, a declarat Linus Upson, coordonatorul proiectului Debug.