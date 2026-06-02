Ministrul interimar al Apărării: ”România investeşte în propria apărare, însă, până la livrarea capabilităţilor avem nevoie de sprijin din partea aliaţilor”

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, a mers marţi la sediul Comandamentului Suprem al Forţelor Aliate din Europa (SHAPE) din Belgia, unde a afirmat că România investeşte în propria apărare, însă, ”până la livrarea capabilităţilor, avem nevoie de sprijin din partea aliaţilor”.

"În cadrul unei sesiuni speciale dedicate provocărilor de securitate de pe Flancul Estic al Alianţei, ministrul apărării naţionale a prezentat detalii referitoare la incidentul produs în municipiul Galaţi, vineri, 29 mai, când o dronă de provenienţă rusească a explodat pe acoperişul unui bloc de locuinţe. Cu acest prilej, ministrul Radu Miruţă a evidenţiat necesitatea consolidării măsurilor de descurajare şi apărare pe Flancul Estic şi a solicitat contribuţii suplimentare din partea statelor membre pentru întărirea capacităţilor aliate de monitorizare, avertizare timpurie şi apărare împotriva ameninţărilor emergente", a transmis MApN, într-un comunicat.

Radu Miruță a reafirmat angajamentul ferm al României pentru consolidarea posturii de apărare şi descurajare a NATO şi pentru menţinerea unei abordări unitare şi coordonate în faţa provocărilor de securitate generate de războiul de agresiune al Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei.

Totodată, ministrul Apărării a evidenţiat creşterea efortului naţional de apărare la 3,5% din PIB şi măsurile aflate în derulare pentru dezvoltarea capabilităţilor militare, modernizarea înzestrării şi creşterea nivelului de pregătire a forţelor.

"În acest context, România urmăreşte valorificarea oportunităţilor de cooperare şi finanţare disponibile la nivel aliat şi european, inclusiv prin instrumentul SAFE (Security Action for Europe), pentru accelerarea programelor de înzestrare, dezvoltarea industriei naţionale de apărare şi consolidarea contribuţiei la securitatea colectivă aliată", a menționat Ministerul Apărării Naţionale.

"România investeşte în propria apărare, însă timpul nu este în favoarea nimănui şi până la livrarea capabilităţilor avem nevoie de sprijin din partea aliaţilor", a spus ministrul Miruţă.

În marja participării la conferinţă, ministrul Radu Miruță a avut o serie de întâlniri de lucru cu reprezentanţii militari naţionali acreditaţi la SHAPE, în cadrul cărora au fost analizate principalele evoluţii ale mediului de securitate din regiunea Mării Negre, contribuţia României la structurile de comandă ale NATO şi perspectivele consolidării prezenţei aliate pe Flancul Estic.

De asemenea,oficialul a vizitat Reprezentanţa Statului Major al Apărării la SHAPE, unde a purtat discuţii cu militarii români care îşi desfăşoară activitatea în cadrul structurilor de comandă ale Alianţei. Cu această ocazie, a apreciat profesionalismul şi dedicarea personalului militar român şi a evidenţiat contribuţia importantă a acestuia la îndeplinirea misiunilor NATO şi la promovarea intereselor de securitate ale României în cadrul Alianţei.

Conferinţa NATO de generare a capabilităţilor are ca obiective prezentarea stadiului asigurării capabilităţilor potrivit cerinţelor Modelului de Forţe al NATO (NATO Force Model), precum şi creşterea contribuţiilor aliaţilor la operaţiile, misiunile şi activităţile desfăşurate sub egida Alianţei, menţionează MApN.