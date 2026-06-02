Bătaie ca în codru la un liceu din Giurgiu. O adolescentă a fost lovită în sala de clasă, sub privirile colegilor

Sursă: Realitatea.net

Un incident grav petrecut într-o unitate de învățământ din municipiul Giurgiu a ajuns în atenția conducerii școlii și a autorităților din educație, după ce imagini cu o agresiune între două eleve au fost distribuite pe rețelele de socializare. Informații cu un puternic impact emoțional.

Potrivit informațiilor lansate de giurgiu-tribune.ro , conflictul ar fi avut loc într-o sală de clasă a Liceului Tehnologic „Ion Barbu”, unde o elevă din clasa a IX-a ar fi agresat fizic o colegă, în prezența altor elevi.

Imagini filmate de colegi au ajuns pe internet

Cazul a devenit cunoscut după apariția unor înregistrări video care surprind altercația dintre cele două adolescente.

În imagini se observă cum victima este lovită în mod repetat, în timp ce mai mulți colegi asistă la incident și îl filmează cu telefoanele mobile. Potrivit informațiilor preliminare, nimeni nu ar fi solicitat intervenția imediată a unui cadru didactic sau a altor persoane responsabile în momentul producerii incidentului.

Distribuirea imaginilor în mediul online a atras numeroase reacții și a determinat declanșarea unor verificări la nivelul unității de învățământ.

Conducerea școlii și Inspectoratul Școlar analizează cazul

După apariția filmărilor, reprezentanții instituției de învățământ au început o anchetă internă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs incidentul.

Totodată, cazul a intrat și în atenția Inspectoratului Școlar, care urmează să analizeze situația și să decidă ce măsuri disciplinare se impun.

Potrivit procedurilor prevăzute de legislația școlară, sancțiunile pot varia în funcție de gravitatea faptelor și de concluziile anchetei desfășurate de autorități.

Posibile sancțiuni pentru eleva acuzată de agresiune

În urma verificărilor, conducerea școlii ar putea dispune măsuri disciplinare împotriva elevei implicate în agresiune.

Printre sancțiunile care pot fi luate în calcul se numără avertismentul, scăderea notei la purtare, transferul disciplinar sau alte măsuri prevăzute de regulamentul școlar, în funcție de concluziile finale ale anchetei.

Autoritățile din educație urmează să stabilească dacă au fost încălcate normele privind siguranța elevilor și dacă există și alte persoane care ar putea fi trase la răspundere pentru lipsa unei intervenții rapide.

Specialiștii atrag atenția că implicarea profesorilor, a consilierilor școlari și a părinților este esențială pentru identificarea din timp a tensiunilor dintre elevi și pentru prevenirea unor situații care pot degenera în acte de agresiune.

De asemenea, experții subliniază că filmarea și distribuirea unor astfel de incidente în mediul online pot amplifica efectele negative asupra victimelor și pot contribui la normalizarea comportamentelor violente.

În prezent , autoritățile școlare continuă verificările pentru a stabili exact cum s-a desfășurat incidentul, care au fost cauzele conflictului și ce măsuri vor fi aplicate.