Sorana Cîrstea confirmă retragerea din tenis după eliminarea de la Roland Garros: „Nimic nu s-a schimbat”

Sorana Cîrstea și-a încheiat aventura de la Roland Garros 2026 în sferturile de finală, după o înfrângere clară în fața rusoaicei Mirra Andreeva. Deși și-a egalat cea mai bună performanță din carieră la Paris, românca a confirmat că turneul de pe zgura pariziană rămâne ultimul său Grand Slam.

Dacă în drumul spre sferturi nu pierduse niciun set, meciul cu Andreeva a fost o altă poveste. Cîrstea a reușit să câștige doar 3 game-uri, toate în a doua parte a confruntării, recunoscând superioritatea adversarei.

„Cred că a fost un turneu bun, unul foarte bun. Din păcate, astăzi Mirra a fost mai bună. Condițiile au fost diferite față de zilele precedente. Am fost mai lentă și am simțit că nu mi-a dat nicio șansă. Se mai întâmplă. Când adversarul este mai bun decât tine, trebuie să accepți acest lucru.”, a declarat Cîrstea la conferința de presă.

Decizia de retragere a Soranei Cîrstea rămâne neschimbată

Românca a confirmat că decizia de retragere rămâne neschimbată: „Nimic nu s-a schimbat în decizia mea de a fi ultimul meu Grand Slam. Sunt foarte recunoscătoare pentru anul acesta și pentru felul în care am jucat.”

La finalul ultimului meci pe zgura pariziană, Sorana a reflectat și asupra longevității remarcabile a carierei sale: „Cred că longevitatea carierei mele este un lucru de care sunt foarte mândră. Nu m-am așteptat niciodată că voi juca și după 30 de ani, să fiu sinceră. Nici că voi avea o carieră atât de lungă.”

„Dar sunt mândră de felul în care am luptat și de modul în care m-am dezvoltat ca persoană prin tenis. Acest sport m-a învățat foarte multe lucruri. Sunt foarte binecuvântată și recunoscătoare pentru tot ceea ce am trăit. Aceste lecții le voi purta cu mine toată viața și, indiferent de ceea ce voi face după încheierea carierei, voi rămâne mereu aproape de tenis.”, a declarat Sorana Cîrstea la conferința de presă.