„Cât mai repede posibil!” Mesajul transmis de PSD în pline negocieri pentru viitorul Guvern. Ce spun social democrații despre Eugen Tomac

Partidul Social Democrat transmite că România are nevoie de un nou Guvern într-un termen cât mai scurt. Mesajul a fost formulat marți, în Parlament, de Marian Neacșu, care a declarat că social-democrații își doresc instalarea rapidă a unui Executiv cu puteri depline.

În același timp, liderul PSD a comentat și scenariile privind viitorul premier, afirmând că Eugen Tomac ar putea reprezenta o opțiune potrivită pentru funcția de șef al Guvernului. Cu toate acestea, în opinia sa, președintele PSD, Sorin Grindeanu, ar fi o alegere și mai potrivită.

PSD așteaptă consultările cu premierul desemnat

Întrebat dacă PSD va susține persoana desemnată de președintele Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru, Marian Neacșu a explicat că partidul va lua o decizie după ce candidatul va purta discuții cu formațiunile politice reprezentate în Parlament.

Potrivit acestuia, procedura firească este ca viitorul premier desemnat să prezinte partidelor propunerile sale și să încerce să obțină sprijinul necesar pentru formarea unei majorități.

„După ce președintele va desemna un candidat de premier, acel candidat de premier va veni să stea de vorbă cu partidele.

(...) Premierul desemnat va fi pus să discute cu partidele. În funcție de propunerea pe care o va face, vom lua o decizie în consecință”, a spus, la Parlament, Marian Neacșu.

Ce spune Marian Neacșu despre varianta Eugen Tomac

Discuția a ajuns și la numele lui Eugen Tomac, vehiculat în spațiul public ca posibil candidat pentru funcția de prim-ministru.

Solicitat să își exprime punctul de vedere, Marian Neacșu a declarat că liderul PMP ar putea reprezenta o alegere potrivită pentru conducerea Guvernului.

Totuși, social-democratul a precizat imediat că, din perspectiva sa, liderul PSD Sorin Grindeanu ar fi o variantă și mai bună pentru această poziție.

„Domnul Tomac mi se pare o alegere potrivită. Domnul Sorin Grindeanu mi se pare o alegere și mai potrivită”, a subliniat Neacșu.

Social-democrații vor un Executiv instalat rapid

PSD consideră că perioada de incertitudine politică trebuie încheiată cât mai repede. Marian Neacșu a declarat că partidul își dorește formarea unui Guvern cu puteri depline într-un interval foarte scurt.

Acesta a indicat chiar și un termen pe care social-democrații îl consideră rezonabil pentru finalizarea negocierilor și instalarea noului Cabinet.

„Înainte de toate, am prefera un Guvern. Cât mai repede posibil. Sperăm că în maximum o săptămână”, a mai declarat Marian Neacșu.

Guvernul Bolojan a căzut după moțiunea PSD și AUR

Declarațiile vin în contextul în care scena politică se află în plin proces de formare a unei noi majorități parlamentare și a unui nou Executiv.

Pe data de 5 mai, Cabinetul condus de Ilie Bolojan a fost demis în urma unei moțiuni de cenzură inițiate de PSD și AUR. La votul din Parlament, 281 de aleși au susținut demiterea Guvernului, ceea ce a dus la căderea Executivului și la declanșarea procedurilor pentru desemnarea unui nou prim-ministru.