Advertising
Advertising
Economie· 1 min citire
Calcule: cum cresc salariile demnitarilor în noua lege?
26 mai 2026, 18:11
Salarii uriașe
Articol scris de Scris de Realitatea.NET
Sursă: Realitatea PLUS
Noua lege privind salarizarea demnitarilor aduce majorări consistente pentru cele mai importante funcții din stat. Potrivit calculelor bazate pe noii coeficienți de salarizare, veniturile nete ale președinților celor două Camere ale Parlamentului, miniștrilor și parlamentarilor vor crește cu câteva mii de lei față de nivelul actual.
Demnitarii își cresc salariile în noua lege
Președintele Camerei/Senatului (coeficient 7,5) – 30.750 lei brut (aprox. 17.988 lei net) față de 13.993 lei net în prezent
Ministru (coeficient 6.5) – 26.650 lei brut (aprox 15.590 lei net) față de 12.776 lei net în prezent
Parlamentar (coeficient 6) – 24.600 lei brut (aprox 14.391 lei net) față de 10.951 lei net în prezent
Citește și:
- 19:17 - Soluția de avarie pe Linia 5. Primăria Capitalei montează 5.000 de stâlpișori din cauciuc, după ce a „uitat” să prevadă separatoare în proiectul inițial
- 18:45 - S-au găsit bani prin SAFE, din buzunarul românilor, pentru drumul expres care va conecta frontiera cu Ucraina
- 18:16 - Schimbare majoră în Codul Fiscal: Dreptul de deducere a TVA nu se mai prescrie începând de azi
- 16:24 - Stat vs. Privat: Antreprenorii cer reformă urgentă în fața privilegiilor salariale din sectorul bugetar
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News