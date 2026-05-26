Calcule: cum cresc salariile demnitarilor în noua lege?

26 mai 2026, 18:11
Salarii uriașe


Sursă: Realitatea PLUS

Noua lege privind salarizarea demnitarilor aduce majorări consistente pentru cele mai importante funcții din stat. Potrivit calculelor bazate pe noii coeficienți de salarizare, veniturile nete ale președinților celor două Camere ale Parlamentului, miniștrilor și parlamentarilor vor crește cu câteva mii de lei față de nivelul actual.

Demnitarii își cresc salariile în noua lege

Președintele Camerei/Senatului (coeficient 7,5) – 30.750 lei brut (aprox. 17.988 lei net) față de 13.993 lei net în prezent

Ministru (coeficient 6.5) – 26.650 lei brut (aprox 15.590 lei net) față de 12.776 lei net în prezent

Parlamentar (coeficient 6) – 24.600 lei brut (aprox 14.391 lei net) față de 10.951 lei net în prezent

