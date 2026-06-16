Advertising
Advertising
Economie· 1 min citire
Agricultura românească se lovește de ușile băncilor. Antreprenorii români pierd cursa pentru dezvoltare
Agricultură
Publicat16 iun. 2026, 10:17
SursăRealitatea PLUS
Uniunea Europeană importă tot mai multe produse alimentare, iar investitorii din agricultură se plâng că nu reușesc să își dezvolte afacerile din cauza accesului dificil la finanțare. În România, antreprenorii care vor să investească milioane de euro și să atragă fonduri europene reclamă că se lovesc de refuzuri repetate din partea băncilor. Rezultatul: proiecte blocate, investiții amânate și o producție care rămâne sub necesarul de consum.
Citește și
- 07:33Analiştii avertizează că şocul petrolier este departe de final, în ciuda acordului dintre SUA şi Iran
- 15:12Curs BNR, 15 iunie 2026: euro a crescut din nou după desemnarea ca premier a lui Adrian Veștea
- 13:58Datoria externă a României continuă să crească: peste 1 miliard în ianuarie-aprilie 2026. BNR anunță și o scădere a deficitului de cont curent
- 11:49Prețul petrolului scade după acordul de principiu dintre Iran și Statele Unite
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News