Agricultura românească se lovește de ușile băncilor. Antreprenorii români pierd cursa pentru dezvoltare

Publicat 16 iun. 2026, 10:17 Sursă Realitatea PLUS

Uniunea Europeană importă tot mai multe produse alimentare, iar investitorii din agricultură se plâng că nu reușesc să își dezvolte afacerile din cauza accesului dificil la finanțare. În România, antreprenorii care vor să investească milioane de euro și să atragă fonduri europene reclamă că se lovesc de refuzuri repetate din partea băncilor. Rezultatul: proiecte blocate, investiții amânate și o producție care rămâne sub necesarul de consum.

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