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Economie· 1 min citire

Agricultura românească se lovește de ușile băncilor. Antreprenorii români pierd cursa pentru dezvoltare

Agricultură

Agricultură

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat16 iun. 2026, 10:17
SursăRealitatea PLUS

Uniunea Europeană importă tot mai multe produse alimentare, iar investitorii din agricultură se plâng că nu reușesc să își dezvolte afacerile din cauza accesului dificil la finanțare. În România, antreprenorii care vor să investească milioane de euro și să atragă fonduri europene reclamă că se lovesc de refuzuri repetate din partea băncilor. Rezultatul: proiecte blocate, investiții amânate și o producție care rămâne sub necesarul de consum.

Proiecte europene blocate înainte de start

Tot mai mulți antreprenori din agricultură spun că accesul la credite a devenit principalul obstacol în dezvoltarea afacerilor. Deși există programe europene și scheme de sprijin, multe investiții nu pot fi puse în practică fără cofinanțarea asigurată de bănci. Sumele investite doar în documentație sunt uriașe.

Și consultanții în fonduri europene atrag atenția că numeroase investiții se opresc înainte de implementare.

În lipsa investițiilor, producția locală rămâne sub necesarul pieței, iar importurile continuă să crească.

Fără credite și fără investiții, multe afaceri din agricultură nu reușesc să treacă de faza documentelor. Iar în loc să producă mai mult, țara noastră continuă să acopere deficitul alimentar prin importuri.

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