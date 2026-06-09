Topul surpriză al orașelor cu cea mai bună mâncare din lume. Cine domină clasamentul gastronomic în 2026

Planificarea unei călătorii nu mai înseamnă doar obiective turistice și peisaje spectaculoase, ci tot mai des se învârte în jurul unei singure întrebări: unde se mănâncă cel mai bine. Pentru mulți turiști, experiența culinară a devenit criteriul principal în alegerea destinației.

Un nou clasament realizat de publicația Time Out, citat de CNN, vine să răspundă exact acestei curiozități și arată care sunt orașele considerate cele mai bune din lume pentru gastronomie în 2026.

Lima domină clasamentul mondial

Pe primul loc se află Lima, capitala Peruului, considerată de mulți experți drept centrul gastronomic al Americii Latine.

Orașul este recunoscut pentru preparatele sale pe bază de fructe de mare, în special ceviche, dar și pentru mâncăruri tradiționale precum causa Limeña, un preparat rece din straturi de cartof, apreciat pentru gustul său rafinat.

Pe lângă reputația culinară, Lima a fost desemnat și cel mai accesibil oraș din top pentru mesele în oraș, ceea ce îl face atractiv atât pentru turiști, cât și pentru localnici.

Cum a fost realizat clasamentul

Potrivit Time Out, evaluarea a fost realizată pe baza unui sondaj amplu la care au participat 24.000 de locuitori din 150 de orașe din întreaga lume.

Aceștia au analizat calitatea restaurantelor, accesibilitatea prețurilor și cultura gastronomică locală. Rezultatele au fost apoi verificate de editorii și experții culinari ai publicației, fiind inclus doar orașul cel mai bine clasat din fiecare țară.

Virginia Gil, editor Time Out pentru SUA, a explicat că un oraș gastronomic nu este definit doar de restaurante, ci de o cultură culinară profundă.

„Orașele din această listă sunt cunoscute pentru ingredientele lor, bucătăriile renumite și istoriile culinare profunde care au influențat modul în care oamenii mănâncă în întreaga lume”, a declarat aceasta pentru CNN Travel.

Bangkok și Mexico City completează podiumul

Pe locul al doilea se află Bangkok, care își păstrează poziția pentru al doilea an consecutiv. Capitala Thailandei este celebră pentru cultura sa vibrantă de street food, unde preparatele combină arome dulci, acrișoare, picante și sărate, la prețuri extrem de accesibile.

Locul al treilea este ocupat de Mexico City, un oraș unde gastronomia variază de la restaurante de top până la piețe stradale pline de viață. Preparatul emblematic taco al pastor este atât de popular încât există chiar o zonă dedicată acestuia, cunoscută pentru densitatea mare de standuri specializate.

Europa domină topul gastronomic

Pe locul patru se află Londra, considerată unul dintre cele mai diverse orașe culinare din lume. Aici se găsesc bucătării din aproape toate colțurile globului, iar Borough Market rămâne una dintre cele mai vechi și apreciate piețe alimentare.

Topul 5 este completat de Barcelona, unde influențele mediteraneene și tradițiile catalane dau naștere unei scene culinare bogate, cu preparate precum pa amb tomàquet sau patatas bravas.

Diversitate culinară și influențe globale

Analiza Time Out evidențiază faptul că multe dintre orașele aflate în top au în comun diversitatea culturală și influențele istorice asupra bucătăriei locale.

Virginia Gil a subliniat că migrația și schimburile culturale au avut un rol esențial în formarea identității gastronomice a orașelor incluse în clasament.

„Fiecare loc are propria istorie dinamică – tipare de migrație care au dat naștere unor preparate noi, ingrediente locale care îi definesc identitatea gastronomică și tradiții culinare care continuă să influențeze felul în care oamenii mănâncă astăzi”, a explicat ea.

Orașele din topul complet Time Out

Lista celor mai bune orașe gastronomice din 2026 include:Lima, Peru

Bangkok, Thailanda Mexico City, Mexic Londra, Regatul Unit Barcelona, Spania Ho Chi Minh City, Vietnam Melbourne, Australia Beijing, China Atena, Grecia Lisabona, Portugalia Cape Town, Africa de Sud Osaka, Japonia Bangalore, India Napoli, Italia New York City, SUA Hong Kong Buenos Aires, Argentina Marsilia, Franța Copenhaga, Danemarca Medellín, Columbia

New York, lider în Statele Unite

Cel mai bine clasat oraș din Statele Unite este New York, aflat pe locul 15. Metropola americană este apreciată pentru diversitatea sa culinară, puternic influențată de valurile de imigrație.

De la pizza și bagels la pastramă și preparate internaționale, scena gastronomică din New York reflectă amestecul de culturi care definesc orașul.