Realitatea.NET
Lifestyle· 1 min citire

Rețetă de de pește cu legume la tavă. Trebuie neapărat să o încerci în Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel

FOTO: Colaj Realitatea.NET

FOTO: Colaj Realitatea.NET

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iun. 2026, 11:07

Suntem în Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel, o perioadă în care mulți români aleg să postească. Din fericire, în acest post sunt foarte multe de dezlegări la pește motiv pentru care ne-am gândit să îți propunem o rețetă simplă și delicioasă de pește cu legume la tavă. Preparat la cuptor, acest fel de mâncare este ușor de realizat, sănătos și perfect pentru o masă în familie, în spiritul tradiției și al bucuriei de a găti acasă.

INGREDIENTE:

2 kg pește – somn + șalău

6 linguri ulei de măsline

5 căței usturoi

2 lămâi

2 roșii

1 legătură ceapă verde

1 ardei gras roșu

1 ardei gras galben

1 linguriță pastă de ardei iute

1 linguriță boia roșie de ardei

praz verde pentru decor

sare

piper – opțional

MOD DE PREPARARE:

Peștele se spală și se porționează după preferință. Se sărează.

Nu vorbim despre curățatul peștelui pentru că am specialistul personal căruia îi place să îl curețe.

Legumele se curăță, se spală și se taie mărunt sau, și mai mare, după dorință.

Se sotează pentru început în ulei de măsline ardeiul, ceapa și usturoiul.

Se adaugă ulterior roșiile, pasta de ardei și boiaua. Se mai sărează puțin.

Se așază peștele în tava de copt și se distribuie amestecul de legume peste pește.

Se dă tava la cuptor la 200°C timp de 30 de minute.

Dacă nu vi se pare suficient de rumen peștele, mai puneți 5 minute pe funcția grill superior.

Gustați și sărați/piperați dacă este nevoie.

Se servește peștele decorat cu felii de lămâie și codițe de praz verde tăiate fin.

Încercați și păstrăv prăjit cu mujdei sau plachie de crap, potrivit sursei.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

pestelegumetavă

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Lifestyle

Mai Multe