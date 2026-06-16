Rețetă de de pește cu legume la tavă. Trebuie neapărat să o încerci în Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iun. 2026, 11:07

Suntem în Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel, o perioadă în care mulți români aleg să postească. Din fericire, în acest post sunt foarte multe de dezlegări la pește motiv pentru care ne-am gândit să îți propunem o rețetă simplă și delicioasă de pește cu legume la tavă. Preparat la cuptor, acest fel de mâncare este ușor de realizat, sănătos și perfect pentru o masă în familie, în spiritul tradiției și al bucuriei de a găti acasă.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre pestelegumetavă