Ce au descoperit cercetătorii în colecția unui muzeu din Londra: un prădător uriaș confundat decenii la rând

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iun. 2026, 12:59

Fosile păstrate de peste 100 de ani în colecțiile unui muzeu din Londra au dezvăluit un secret surprinzător după ce au fost reanalizate cu metode moderne. Considerate mult timp rămășițele unei creaturi marine asemănătoare unui crustaceu, acestea s-au dovedit a aparține unui scorpion uriaș care a trăit acum aproximativ 415 milioane de ani.

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