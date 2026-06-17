Sărbătoarea zilei 17 iunie: Trei mari Sfinți, cinstiți de creștinătate. Cruce neagră în calendar

Scris de Adina Saleh Publicat: 17 iun. 2026, 07:06

Sfintii Manuil, Savel si Ismail au fost trei frati persani, nascuti din tata pagan si mama crestina. Mama sa i-a botezat in credinta crestina. Acesti frati erau ofiteri la curtea imparatului persan. Ei au fost trimisi de imparat catre Iulian Apostatul (361-363) spre a negocia si consfinti un tratat de pace intre imperiul persan si cel roman.

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