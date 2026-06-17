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Lifestyle· 2 min citire
Sărbătoarea zilei 17 iunie: Trei mari Sfinți, cinstiți de creștinătate. Cruce neagră în calendar
sarbatoare 17 iunie
Sfintii Manuil, Savel si Ismail au fost trei frati persani, nascuti din tata pagan si mama crestina. Mama sa i-a botezat in credinta crestina. Acesti frati erau ofiteri la curtea imparatului persan. Ei au fost trimisi de imparat catre Iulian Apostatul (361-363) spre a negocia si consfinti un tratat de pace intre imperiul persan si cel roman.
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