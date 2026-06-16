Să vezi și să nu crezi! Un șofer a rămas blocat în beton pe linia de tramvai, după ce a încercat să evite coloana din trafic

Un moment surprins în traficul din București a devenit rapid viral pe rețelele sociale, după ce un șofer a ajuns într-o situație neobișnuită: a rămas împotmolit cu autoturismul pe linia de tramvai, într-o zonă unde tocmai se turnase beton.
Incidentul a atras atenția internauților și a fost distribuit intens pe platforma TikTok, fiind catalogat de mulți drept o scenă tipică pentru traficul din Capitală, unde lucrările de infrastructură și aglomerația creează frecvent situații imprevizibile.
Încercare de „scurtătură” transformată în blocaj total
Potrivit imaginilor apărute online, șoferul unui autoturism Dacia Logan ar fi încercat să evite coloana formată la semafor și a ales să circule pe linia de tramvai. Decizia s-a dovedit însă neinspirată, întrucât zona respectivă era în lucru, iar carosabilul fusese proaspăt acoperit cu beton.
În câteva momente, mașina a rămas blocată, fără posibilitatea de a mai înainta sau de a ieși din perimetrul afectat de lucrări.
Șantierele din Capitală, motiv de frustrare în trafic
Autoritățile locale au explicat în repetate rânduri că lucrările sunt necesare și urgente, având în vedere degradarea infrastructurii și riscul de pierdere a finanțărilor europene.
Primarul general Ciprian Ciucu a declarat recent că deschiderea simultană a mai multor șantiere este inevitabilă, chiar dacă generează disconfort major în trafic. Edilul a subliniat că multe dintre rețelele de tramvai și utilități au o vechime de peste 50 de ani și necesită înlocuire completă.
Reacții online: de la glume la critici
Imaginile cu șoferul rămas blocat au generat un val de reacții pe internet, mulți utilizatori ironizând încercarea de a „păcăli” traficul bucureștean. Alții au atras atenția asupra riscurilor din zonele aflate în lucru, unde semnalizarea poate fi uneori insuficientă sau ignorată de participanții la trafic.
Clipul video a fost distribuit masiv, transformând incidentul într-un nou exemplu al haosului rutier din Capitală, unde graba șoferilor se poate transforma rapid în situații costisitoare.