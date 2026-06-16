Să vezi și să nu crezi! Un șofer a rămas blocat în beton pe linia de tramvai, după ce a încercat să evite coloana din trafic

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 16 iun. 2026, 14:08

Un moment surprins în traficul din București a devenit rapid viral pe rețelele sociale, după ce un șofer a ajuns într-o situație neobișnuită: a rămas împotmolit cu autoturismul pe linia de tramvai, într-o zonă unde tocmai se turnase beton.

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