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Lifestyle· 2 min citire

Oana Zăvoranu, mesaj viral de ziua de naștere: „Mă simt de 30 și arăt de 35”

Oana Zăvoranu (Facebook)

Oana Zăvoranu (Facebook)

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat16 iun. 2026, 23:54
Actualizat16 iun. 2026, 23:55

Oana Zăvoranu a marcat împlinirea unei vârste frumoase în stilul propriu care o carecterizeazaă. Mesajul ei direct și sincer a devenit imediat viral. Vedeta a mărtuyrisit că se simte de 30 și arată de 35 și că își asumă fără rezerve trecutul, prezentul și orice i-ar rezerva viitorlu.

Oana Zăvoranu a împlinit 53 de ani și a transmis un mesaj intens, plin de confesiuni și autoironie. „Povestea vieții mele e mai dură și mai complicată decât o știe lumea… și așa am ales eu să fie”, spune vedeta, care recunoaște că a trăit o viață demnă de „cel mai spectaculos roller-coaster”.

În mesajul aniversar, Oana vorbește despre felul în care este percepută: „Unii mă iubesc, alții mă detestă, dar nimănui nu-i sunt indiferentă. Asta înseamnă că nu am trecut prin viața asta ca gâsca prin apă”. Ea adaugă că, în ciuda tuturor provocărilor, se simte mai puternică decât oricând: „Mă bucur că mă simt de 30 și arăt de 35”.

Zăvoranu vorbește deschis și despre credință, pe care o consideră motorul tuturor reușitelor sale. „Dumnezeu știe că le pot duce pe toate… și mereu mă scoate din belele, că sunt un copil bun, dar năzdrăvan”, spune ea, comparându-se cu Kevin din „Home Alone”.

Vedeta îi dedică un mesaj emoționant soțului ei, Alexandru: „Ești inima mea și asta nu se va schimba cât timp încă respir”. În același timp, le mulțumește celor care o urmăresc și îi trimit mesaje: „Vă iubesc și vă mulțumesc că mi-ați permis să fiu parte din viețile voastre”.

În final, Oana lansează și un apel către români: „Să se ridice și să lupte. România nu merită să fie umilită”. Mesajul ei se încheie cu un „La mulți ani mie… mie, Oana/Ioana”, în stilul caracteristic – direct, intens și fără filtre.

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