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Lifestyle· 2 min citire
Oana Zăvoranu, mesaj viral de ziua de naștere: „Mă simt de 30 și arăt de 35”
Oana Zăvoranu (Facebook)
Publicat16 iun. 2026, 23:54
Actualizat16 iun. 2026, 23:55
Oana Zăvoranu a marcat împlinirea unei vârste frumoase în stilul propriu care o carecterizeazaă. Mesajul ei direct și sincer a devenit imediat viral. Vedeta a mărtuyrisit că se simte de 30 și arată de 35 și că își asumă fără rezerve trecutul, prezentul și orice i-ar rezerva viitorlu.
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