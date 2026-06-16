Oana Zăvoranu, mesaj viral de ziua de naștere: „Mă simt de 30 și arăt de 35”

Publicat 16 iun. 2026, 23:54 Actualizat 16 iun. 2026, 23:55

Oana Zăvoranu a marcat împlinirea unei vârste frumoase în stilul propriu care o carecterizeazaă. Mesajul ei direct și sincer a devenit imediat viral. Vedeta a mărtuyrisit că se simte de 30 și arată de 35 și că își asumă fără rezerve trecutul, prezentul și orice i-ar rezerva viitorlu.

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