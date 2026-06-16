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Lifestyle· 2 min citire
Sărbătoarea zilei 16 iunie: Un mare Sfânt, pomenit de creștinătate. Cruce neagră în calendar
sarbatoare
Pe data de 16 iunie a fiecărui an se face pomenirea Sfântului Tihon. Este cruce neagră în calendar. Iată cine a fost acest sfânt.
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