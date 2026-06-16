Top trei alimente pe care trebuie să le eviți în zilele caniculare. Sunt adevărate bombe pentru sănătate

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iun. 2026, 09:08

Vara aduce zile însorite și temperaturi ridicate, însă căldura excesivă poate pune organismul sub presiune și poate afecta starea generală de sănătate. În perioadele caniculare, corpul depune un efort suplimentar pentru a-și menține temperatura optimă, iar alimentația devine un factor esențial pentru menținerea energiei, hidratării și confortului digestiv. De aceea, pe lângă consumul suficient de apă, specialiștii recomandă o atenție sporită la alegerile alimentare, deoarece anumite produse pot îngreuna digestia, favoriza deshidratarea și accentua senzația de oboseală.

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